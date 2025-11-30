Alarma en el sector ganadero
El Govern blinda Collserola para impedir el acceso a los vecinos
Algunas personas que desconocían las restricciones frente a la peste porcina han accedido a la zona este domingo
Peste porcina africana en España: Hallados otros 8 jabalíes muertos en Collserola | DIRECTO
El Govern ha decidido intensificar los controles y la vigilancia en las entradas de Collserola para evitar que la población acceda al parque. Tras la detección de dos casos de peste porcina africana en jabalíes, se optó por cerrar el acceso al enclave para actividades de ocio, decisión que coincidió con la detección de nuevos casos de posibles infecciones.
Pero esas prohibiciones no han impedido que algunas personas hayan accedido a la zona. En la mayoría de casos, los paseantes han argumentado que desconocían esa prohibición, según informa la ACN. El Govern también estableció un radio de seguridad de 20 kilómetros que afecta a 64 municipios.
Por el momento el Govern tiene dos casos de positivos confirmados y cuatro más pendientes de la confirmación definitiva, pero no descarta que su número aumente. Fuentes del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació confirman que se han hallado nuevos cadáveres de jabalíes y el conseller, Òscar Ordeig, ha pedido "responsabilidad" a la ciudadanía.
Nuevas medidas
Este domingo se han intensificado las capturas de jabalíes en Collserola. El proceso lo llevan a cabo los Agents Rurals, conjuntamente con Agricultura, pero también personal de la empresa pública Forestal Catalana y otros especialistas, como la unidad del SEPRONA de la Guardia Civil y compañías privadas especializadas.
El Govern también ha asegurado que tiene sobre la mesa la posibilidad de activar una unidad especializada del ejército español: "Utilizaremos los medios técnicos, económicos y efectivos que hagan falta, tanto para el control de la gente para que no entre como para hacer trabajos de control cinegético", ha afirmado Ordeig en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Por el momento, el Govern descarta la posibilidad de hacer batidas para evitar que los animales se asustan y puedan marcharse a zonas de fuera del perímetro establecido, con el riesgo de propagar así la peste porcina africana.
