Un espacio de navidad
La magia de las fiestas envuelve al destino de shopping por excelencia en Barcelona y lo hace con una imagen recien renovada que invita a disfrutar del tiempo en familia
Thais Escamilla
L’illa se llena de Navidad un año más con su tradicional iluminación. El espacio Central de L’illa acoge un gran montaje navideño que envuelve de magia este destino de shopping. Una estación de tren, con la locomotora L’illa Express y sus vagones que transportan las cartas de niños y niñas y los regalos. Una taquilla con autómata, el almacén de regalos o la posibilidad de subir a la locomotora harán las delicias de los más pequeños de la casa. Un enclave para disfrutar en familia en esta época tan especial y pasear por sus recién estrenados jardines, con nuevos columpios y un gran tobogán, que acogen una pista de patinaje sobre hielo (desde el 29 de noviembre).
Mango Home, Yerse, Bimani o Ecoalf entre las boutiques de l'illa Diagonal
L’illa Diagonal también es una excelente opción para entregarse a la gastronomía, no hay que olvidar su mercado de producto fresco y gourmet y restaurantes. Sin olvidar, como no podía ser de otra manera, las compras. Mango Home, Bimani, Lola Casademunt, eseOese, Beatriz Furest, Yerse, Ecoalf, Scalpers, El Pulpo, Silbon y El Ganso, sin olvidar jugueterías como Drim y Eurekakids, entre otras, se convierten en las opciones perfectas para hacerse con todo lo necesario para las fiestas. Además, cada fin de semana, y los días de las vacaciones escolares se llevan a cabo talleres infantiles de manualidades de navidad ( tions, adornos navideños y farolillos). Para participar , es necesario inscribirse a través de la Web de L’illa. El precio de la reserva a los talleres es de 3€ que se destinan íntegramente a Obra Social Sant Joan de Déu Solidaritat.
