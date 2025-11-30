Inmigración irregular
Cuatro muertos en un cayuco con mas de 70 migrantes que se quedó sin víveres a 16 millas de El Hierro
Siete personas han sido trasladadas al Hospital de la isla, una de ellas en estado grave
EP
Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este sábado a un cayuco que fue localizado inicialmente a unas 23 millas de La Restinga, en la isla del Hierro, con entre 70 y 100 personas a bordo.
Una vez en tierra, los recursos de emergencia desplazados a la zona han confirmado que entre los migrantes a bordo de este cayuco hay cuatro fallecidos. En paralelo, siete personas han sido trasladadas al hospital, uno de ellos grave, según informa a Europa Press el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112).
A las 6.25 horas, el 112 informó al Centro de Salvamento Marítimo en Tenerife de la llamada de un cayuco que precisaba de asistencia y que se encontraba, inicialmente, a unas 23 millas de la isla de El Hierro, según ha informado el organismo estatal.
El organismo estatal, a través de su centro coordinador en Tenerife, se puso en contacto con uno de sus ocupantes, quien afirmó que ya se encontraban a unas 16 millas, parados, sin agua ni comida.
Asimismo, los controladores marítimos procedieron a movilizar a la salvamar Navia y al Helimer 201. Más tarde, sobre las 8:15 horas, la salvamar informa que ha rescatado entre 70 y 100 personas, entre las que hay algunas en "mal estado y varios fallecidos".
Además, en la mañana de este domingo, según informa Salvamento Marítimo, el helimer 201 y la salvamar Diphda han salido a la mar en búsqueda de un segundo cayuco.
