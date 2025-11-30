Cuatro muertos en un cayuco con mas de 70 migrantes que se quedó sin víveres a 16 millas de El Hierro

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este sábado a un cayuco que fue localizado inicialmente a unas 23 millas de La Restinga, en la isla del Hierro, con entre 70 y 100 personas a bordo.

Una vez en tierra, los recursos de emergencia desplazados a la zona han confirmado que entre los migrantes a bordo de este cayuco hay cuatro fallecidos. En paralelo, siete personas han sido trasladadas al hospital, uno de ellos grave, según informa a Europa Press el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112).

A las 6.25 horas, el 112 informó al Centro de Salvamento Marítimo en Tenerife de la llamada de un cayuco que precisaba de asistencia y que se encontraba, inicialmente, a unas 23 millas de la isla de El Hierro, según ha informado el organismo estatal.

El organismo estatal, a través de su centro coordinador en Tenerife, se puso en contacto con uno de sus ocupantes, quien afirmó que ya se encontraban a unas 16 millas, parados, sin agua ni comida.

Asimismo, los controladores marítimos procedieron a movilizar a la salvamar Navia y al Helimer 201. Más tarde, sobre las 8:15 horas, la salvamar informa que ha rescatado entre 70 y 100 personas, entre las que hay algunas en "mal estado y varios fallecidos".

Además, en la mañana de este domingo, según informa Salvamento Marítimo, el helimer 201 y la salvamar Diphda han salido a la mar en búsqueda de un segundo cayuco.