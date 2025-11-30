Vandalismo
La limpieza de pintadas cuesta a Renfe 6,2 millones de euros en Catalunya este año
Los trabajos de limpieza de los grafitti han supuesto 590 días de inmovilización de vagones
EP
Las pintadas en los trenes han costado 6,2 millones de euros a Renfe hasta el 31 de octubre de este año, entre la limpieza y los costes indirectos.
Se han registrado 822 actos vandálicos y se han limpiado 48.500 metros cuadrados de grafitis en los trenes, lo que ha comportado 590 días de inmobilización de material rodante, ocasionando retrasos y suspensiones de trenes, informa la compañía en un comunicado este domingo.
Según Renfe, se ha reducido el número de incursiones respecto al año pasado gracias al refuerzo de seguridad en puntos de la red diagnosticados como críticos y a las medidas implementadas en el Pla de Mesures Urgents, de forma coordinada con los Mossos d'Esquadra, Adif y la Generalitat.
La inversión en seguridad de Renfe en Catalunya supera los 20 millones de euros y se trabaja para activar dispositivos de colaboración con Mossos y otros cuerpos policiales, incorporar la sensibilización sobre el vandalismo e incrementar la planificación de la presencia de agentes de Mossos en las estaciones.
Además, Renfe ha implantado cámaras de videoanalítica, ha incrementado el nombre de vigilantes y también la vigilancia con drones o nuevas tecnologías.
