Àngels Fitó, rectora de la UOC: "Es un absoluto mito que la universidad sea una fábrica de parados"

Doctora en Ciencias Económicas, Àngels Fitó (Barcelona, 1970) fue nombrada en 2023 rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), institución privada sin ánimo de lucro y de mandato público (recibe financiación pública y sus precios son públicos). A lo largo de su trayectoria académica, Fitó se ha especializado en dirección fiscal y financiera y control de gestión, materias de las que ha sido profesora en varias universidades catalanas. Es, además, autora de tres novelas.

La máxima responsable del campus se reúne con EL PERIÓDICO para analizar la angustia que muchos estudiantes tienen por la PAU, la imprescindible formación a lo largo de la vida, el impacto de la IA, y la tensión actual en muchos campus.

-Quedan siete meses para la selectividad, pero hay estudiantes de 2º de bachillerato que ya están angustiados. Algunos, incluso, no saben ni qué grado estudiar. ¿Qué podemos hacer las familias, cómo les podemos ayudar?

-Primero, desdramatizando la decisión. Nosotros, que monitorizamos a la gente que se forma a lo largo de la vida, sabemos que siempre hay oportunidades de moverse.

-¿Si te equivocas de carrera no pasa nada?

-No es equivocarse. Es empezar un camino y terminar en otro. La mayoría de personas que trabajamos no estamos ocupadas estrictamente en las salidas profesionales de la carrera que escogimos a los 18 años. Por eso digo que hay que desdramatizar la decisión. Tampoco me obsesionaría pensando en qué voy a trabajar cuando termine el grado porque hoy tenemos un mercado muy volátil. Lo que sí haría es someterme a un análisis consciente para conocerme bien, en qué soy buena y cuáles son mis habilidades.

-Más consejos, por favor.

-Si no tienes muy clara una vocación, busca carreras más generalistas. Cuando avances en tus estudios, serás capaz de identificar caminos académicos que te seduzcan más. Si nos planteamos un itinerario a lo largo de la vida, puedes dar todas las vueltas que quieras. Moverte de la de la tecnología a las humanidades, empezar un grado y terminar en la FP y de ahí, a un máster. En conclusión: tranquilidad y a empezar por lo que más ilusión te haga y algo que se te dé bien.

-¿Cómo no caer en la tentación de aconsejar a tu hijo que haga un grado con el que encontrará más fácilmente empleo aunque no le guste antes que otra titulación que le encante pero con complicado acceso al mundo laboral?

-Antes de que un estudiante deba elegir entre su vocación y la rentabilización de lo que estudia, hay un proceso que normalmente nos saltamos y que consiste en una reflexión profunda para tener información suficiente y ser mucho más consciente en el momento de tomar la decisión.

"Cualquier formación combinada con la tecnología es la que cuenta con más posibilidades de encontrar trabajo"

-¿A qué se refiere?

-Podemos pensar que un programador informático se va a ganar muy bien la vida cuando la realidad es que la IA les está desplazando. Contrariamente, podemos pensar que un filósofo irá al paro, pero atesora un conjunto de competencias que están escalando posiciones en el mercado de trabajo. En lugar de tener una visión tan finalista de la educación, y más a los 18 años, tendríamos que entender que solo es un punto de partida. Las profesiones vinculadas con la tecnología tienen más trayectoria profesional que las humanidades, pero esto no significa que no puedas tener una oportunidad positiva si estudias humanidades. La solución ideal es entender que cualquier formación combinada con la tecnología es la que cuenta con más posibilidades de encontrar trabajo.

-¿Algún ejemplo?

-Artista digital o abogado especializado en tecnología. Nosotros tenemos tres escuelas transversales que complementan cualquier itinerario formativo: idiomas, competencias informáticas y habilidades transversales. Estos tres son los pluses para mejorar tu empleabilidad.

"Es absolutamente falso que la universidad pública forme en empleabilidad peor que la privada. Si vendemos este concepto, acabaremos con el ascensor social, nos cargaremos la equidad y tendremos estudiantes de primera y de segunda"

-Muchas voces aseguran que, tras la facultad, te espera el paro. ¿Se equivocan?

-Es un absoluto mito que la universidad sea una fábrica de parados. Toda la evidencia científica demuestra que un titulado de máster cobra más que uno de grado, uno de grado cobra más que uno de FP, y uno de FP cobra más que uno que no la tenga. También es absolutamente falso que la universidad pública forme en empleabilidad peor que la privada. No es verdad. Si vendemos este concepto, acabaremos con el ascensor social, nos cargaremos la equidad y tendremos estudiantes de primera y de segunda.

-El panorama universitario está bastante revuelto. Las universidades públicas de Madrid han convocado una huelga de dos días y la del País Vasco (UPV) ha protagonizado un serio encontronazo político después de el rector haya reclamado una financiación de 192 millones de euros para el campus.

-Estamos en un contexto donde confluyen muchos factores. Para empezar, la infrafinanciación crónica de las universidades, lejos de percibir ese 1% del PIB que fija la ley universitaria (Losu). Vivimos, además, un entorno complejo y cambiante que genera incertidumbre y angustia. Como debate de fondo también está la mercantilización del sistema universitario, que pone contra las cuerdas al sistema universitario público.

"La normativa del Ejecutivo viene a cubrir una anomalía flagrante del sistema universitario español, que los informes de las agencias de calidad no sean vinculantes, algo que no pasa en ningún país de Europa"

-Madrid anunció un recurso ante el real decreto de universidades del Gobierno de España que endurece los requisitos para los campus. ¿Qué opina?

-Lo peor que podemos hacer es convertir los campus en un instrumento político que se arrojan unos y otros. Es una mala estrategia política y un flaco favor a la ciudadanía. La normativa del Ejecutivo viene a cubrir una anomalía flagrante del sistema universitario español, que los informes de las agencias de calidad no sean vinculantes, algo que no pasa en ningún país de Europa. Tampoco en ningún país existe esta proliferación de centros privados. Y estamos llamando universidad a actores que no cumplen las mimas reglas del juego, esto es engañoso y es malo.

-Ese entorno complejo incluye un mercado laboral un tanto incierto. ¿Cómo se está adaptando la educación superior para dar respuesta?

-En el caso de la UOC, partiendo de nuestra singularidad. Como universidad que está centrada en el estudiante que se forma a lo largo de la vida, nuestro reto es acompañar a estudiantes con perfiles heterogéneos en edad, procedencia, expectativas, experiencia formativa y profesional. La IA es una buena herramienta para personalizar estos itinerarios. También es un reto porque hemos de aprender sobre la IA, algo que impacta en todas las titulaciones, competencias y estrategias educativas.

-¿La IA va a quitar trabajo a los universitarios?

-Las universidades debemos poner el foco en qué perfil competencial que deben tener los graduados. Quien va a quitar trabajo no será la IA sino las personas que sean expertas en utilizar la IA. Tenemos que garantizar que nuestros alumnos y alumnas pueden competir en ese mercado laboral y, al mismo tiempo, saber hacer un uso responsable, ético y consciente.

-Los campus ya no solo son espacios para chavales de 2º de bachillerato. La educación superior busca nuevo alumnado entre profesionales veteranos que necesitan reciclarse.

-La caída de la natalidad, la transición digital y energética, el impacto de la tecnología… Hay muchos condicionantes que hacen que el debate sobre la formación universitaria se desplace de los estudiantes de primera titulación hacia los que se forman a lo largo de la vida. Esto cambia el paradigma educativo. El reto es conectar de la mejor manera los contenidos y los currículos con las necesidades personales de cada uno de los estudiantes y las necesidades de mercado laboral.

-Pero las microcredenciales son unas desconocidas.

-El problema es que se ha diseñado una estrategia que se basa en el producto y el foco debería estar en quién hace esta prescripción y para qué. Es decir, no solucionaremos la formación a lo largo dela vida poniendo más titulaciones cortas a disposición del estudiante. Alguien le tiene que decir cuál es la que le interesa, y por qué esa y no otra. Este es el proyecto de la UOC al que hemos llamado Insignia: qué tienes, qué sabes, cómo de válido es tu perfil competencial y qué formación te va a permitir conectar tu empleabilidad actual con las necesidades del mercado de trabajo. Aquí, la IA es otra gran oportunidad.