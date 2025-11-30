Videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza'
Abuelos y crianza: "Hay abuelos que se sienten como esclavos"
Samanta Villar y sus invitadas hablan de cómo muchas abuelas y abuelos aportan una estabilidad emocional y una flexibilidad que complementa a los padres y del equilibrio entre el disfrute de los nietos y el envejecimiento activo
Sharenting: "Falta conciencia de los riesgos a los que estamos exponiendo a nuestros menores"
El papel de los abuelos en la crianza entra a debate en 'Sobrevivir a la crianza', el videopodcast de El Periódico. ¿Qué haríamos las madres y los padres sin esa generación de mayores que sostiene tanto, que da amor, tiempo y paciencia, y que muchas veces se convierte en el verdadero pilar de la crianza moderna?
Sin embargo, detrás de ese amor infinito, hay también cansancio, desequilibrios y dilemas. ¿Hasta qué punto los abuelos deben implicarse en la crianza de los nietos? ¿Dónde está la línea entre ayudar y sustituir?
¿Y cómo se vive la jubilación cuando, en lugar de descanso, llega otra etapa de responsabilidades familiares?
Hay familias que no podrían conciliar sin los abuelos. Y hay abuelos que no pueden vivir su vejez plenamente porque sienten que están “criando otra vez”.
En el capítulo de sobrevivir a la crianza del domingo 30 de noviembre se trata todo eso, del amor, de la carga, de los límites y de la importancia del vínculo intergeneracional, con Encarna Chacón, abuela de tres nietos, enfermera jubilada, y una mujer que reivindica la vejez activa, y con Sònia Díaz Casado, socióloga especializada en políticas sociales y gerontología, experta en envejecimiento activo, proyectos intergeneracionales y participación comunitaria. “Si el abuelo o la abuela lo hace de buen gusto, consentido, pactado, organizado, genera un bienestar enorme este contacto generacional. El problema es cuando el abuelo o abuela se siente obligado”, apunta Díaz.
Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'
Podrás escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza' cada domingo en las principales plataformas de pódcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music y Youtube.
Suscríbete para seguir leyendo
- Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
- Prisión preventiva para Santi Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
- Los Mossos alertan de la 'reinversión' de los que cultivan marihuana: con un gasto de 6.000 euros se obtienen 24.000
- Mercè Conangla, experta en educación emocional: 'Si a los jóvenes prefieren que el Estado les sustente será un campo abierto a las dictaduras
- El sospechoso principal del crimen de Helena Jubany declara este viernes ante el juez acorralado por las pruebas de ADN
- Hallado muerto en un hotel de Barcelona, en circunstancias poco claras, un joven italiano que llevaba días desaparecido: los Mossos investigan las causas
- Solo el 39% de vecinos de Barcelona y el 16% de L'Hospitalet usan el catalán en su día a día