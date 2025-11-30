Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza'

Abuelos y crianza: "Hay abuelos que se sienten como esclavos"

Samanta Villar y sus invitadas hablan de cómo muchas abuelas y abuelos aportan una estabilidad emocional y una flexibilidad que complementa a los padres y del equilibrio entre el disfrute de los nietos y el envejecimiento activo

Sharenting: "Falta conciencia de los riesgos a los que estamos exponiendo a nuestros menores"

Samanta Villar

Samanta Villar

El papel de los abuelos en la crianza entra a debate en 'Sobrevivir a la crianza', el videopodcast de El Periódico. ¿Qué haríamos las madres y los padres sin esa generación de mayores que sostiene tanto, que da amor, tiempo y paciencia, y que muchas veces se convierte en el verdadero pilar de la crianza moderna?

Sin embargo, detrás de ese amor infinito, hay también cansancio, desequilibrios y dilemas. ¿Hasta qué punto los abuelos deben implicarse en la crianza de los nietos? ¿Dónde está la línea entre ayudar y sustituir?

¿Y cómo se vive la jubilación cuando, en lugar de descanso, llega otra etapa de responsabilidades familiares?

Hay familias que no podrían conciliar sin los abuelos. Y hay abuelos que no pueden vivir su vejez plenamente porque sienten que están “criando otra vez”.

En el capítulo de sobrevivir a la crianza del domingo 30 de noviembre se trata todo eso, del amor, de la carga, de los límites y de la importancia del vínculo intergeneracional, con Encarna Chacón, abuela de tres nietos, enfermera jubilada, y una mujer que reivindica la vejez activa, y con Sònia Díaz Casado, socióloga especializada en políticas sociales y gerontología, experta en envejecimiento activo, proyectos intergeneracionales y participación comunitaria. “Si el abuelo o la abuela lo hace de buen gusto, consentido, pactado, organizado, genera un bienestar enorme este contacto generacional. El problema es cuando el abuelo o abuela se siente obligado”, apunta Díaz.

Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'

Podrás escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza' cada domingo en las principales plataformas de pódcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music y Youtube.

