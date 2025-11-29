¿Como vemos los catalanes y españoles a los inmigrantes?

Aliança Catalana y Vox, dos partidos que ponen a la inmigración en el centro de su agenda, han alcanzado en escaños a Junts y al PP en el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), publicado esta semana. Juntos, llegarían a los 34 diputados en el Parlament de Catalunya.

Sus discursos se centran en vincular a este colectivo con la delincuencia, el abuso de los recursos públicos o la sustitución cultural, narrativas que Verificat ha desmentido en múltiples ocasiones. Sin embargo, su auge en las encuestas demuestra que han calado en una parte importante de la población catalana, como se ve reflejado en la evolución de los datos del CEO. También en la española, como demuestra el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde la migración ha pasado a convertirse en el segundo problema más mencionado, solo por detrás de la vivienda.

Pero esta percepción no ha sido así siempre. Hace una década, cuando los españoles escuchaban la palabra “inmigración”, lo primero que pensaban era “necesidad de venir a trabajar” y, lo segundo, “pobreza y desigualdad”. Así lo demuestran los resultados de la encuesta Actitudes hacia la inmigración que publicaba el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2015. ¿Cómo ha sucedido este viraje?

“Racismo aversivo”

Durante todos los años que se realizó la encuesta del CIS titulada 'Actitudes ante la inmigración' (entre 1993 y 2017), los españoles mostraron, principalmente, una visión económica acerca de las personas migrantes (necesidad de trabajo, pobreza y desigualdad) o un sentimiento de empatía y solidaridad. La percepción negativa era escasa y en los primeros años se daba sobre todo en los grupos de mayor edad (más de 55 años) y en los sectores como el trabajo doméstico no remunerado o la agricultura. En los últimos años, en cambio, la edad baja a mayores de 45, se incrementan también esos sentimientos en los más jóvenes (entre 25 y 44), y se mueve hacia el sector de los obreros cualificados

https://public.flourish.studio/visualisation/26469982/

El artículo 'Advancing the Knowledge of Spaniards’ Attitudes Towards Immigration' (Avanzando en el conocimiento de las actitudes de los españoles hacia la inmigración), que analiza esas encuestas del CIS entre 2015 y 2017, confirma una actitud predominantemente positiva y revela que el rechazo a la inmigración, cuando existe, está más basado en motivos económicos que en racismo o xenofobia. “El racismo aversivo (discriminar inconscientemente por factores distintos a la raza y conectado a la competencia por recursos escasos)” es una de las principales variables que explica la evolución de esos tres años, concluye el documento.

Después de 2017, no se ha hecho ningún análisis similar de percepción, pero los datos demuestran que, en las últimas dos décadas, la inmigración no le ha quitado el sueño a los españoles, mucho más preocupados por la economía. Ese concepto no aparece en ningún barómetro del CIS desde 2008 (meses de diciembre) como uno de los tres principales problemas en España. Emerge, en cambio, en la encuesta de octubre de 2025, cuando se sitúa como el segundo más mencionado.

La distancia entre la realidad y el odio

Antía Pérez-Caramés, doctora en Sociología y experta en migración, achaca ese cambio a lo que se denomina la “exteriorización de la xenofobia”. Es decir, la actitud que había permanecido latente y parcialmente oculta en las encuestas porque no era socialmente aceptada, se normaliza y desestigmatiza a medida que más personas con posiciones relevantes en la esfera pública emiten opiniones que “antes estarían fuera del tablero de lo opinable”, dice Pérez-Caramés. La “construcción del otro”, añade, consiste en colocar a unas personas “por encima de la línea de lo aceptable y a otras por debajo”, creando un desacoplamiento entre la percepción y los datos objetivos.

El último boletín del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detalla que en el tercer trimestre de 2025, en las redes sociales los contenidos de odio fueron dirigidos, principalmente, a personas del norte de África (79%), musulmanas (16%) y afrodescendientes (8%). Sin embargo, como hemos verificado anteriormente, en Europa la mayoría de las personas migrantes son cristianas (56%) y, en España, Sudamérica es la región de origen predominante, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). África se sitúa en tercera posición, por detrás de las personas del resto de la Unión Europea.