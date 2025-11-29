La planificación eléctrica del Gobierno no asegura las redes necesarias para impulsar el coche electrico en Catalunya

La nueva planificación eléctrica 2025-2030 que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha puesto sobre la mesa supone en líneas generales un paso adelante para Catalunya, según coinciden expertos, Govern y empresas. El borrador da respuesta a una parte de las necesidades energéticas acumuladas, desencalla proyectos clave y refuerza las redes eléctricas para acelerar la descarbonización.

Sin embargo, el documento que reordena y amplía la red eléctrica estatal no garantiza los avances en uno de los grandes objetivos del Govern de Salvador Illa: la promoción del coche eléctrico y la movilidad sostenible. La planificación planteada por el Gobierno central está diseñada sobre todo para viabilizar proyectos ya existentes o en tramitación, pero no anticipa la futura demanda de carga rápida que exigirá electrificar el 40% de la movilidad en Catalunya antes de 2030, tal como prevé el Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico de la Generalitat.

Renovem-nos advierte de que la falta de coordinación entre ambos planes puede comprometer la transición energética del sector del transporte

La entidad Renovem-nos, que ya ha presentado alegaciones al borrador para que se incluyan nuevas subestaciones y más capacidad eléctrica, advierte de que la falta de coordinación entre ambos documentos puede comprometer la transición energética del sector del transporte, especialmente en el área metropolitana de Barcelona, donde la red de alta tensión ya está saturada. Cabe señalar que el Govern ya anunció que en sus alegaciones incluiría el refuerzo a esta zona.

En los últimos meses se han denegado solicitudes para electrificar flotas de camiones o taxis porque la red no daba más de sí

El análisis de Renovem-nos subraya que muchos de los nuevos nudos y puntos de conexión recogidos por el plan no contemplan las medidas necesarias para hacer posible un hipotético parque de vehículos eléctricos considerable. "El problema es que la planificación del ministerio no actúa como una herramienta anticipatoria, sino que reacciona a lo que ya está sobre la mesa, no a lo que sabemos que vendrá", lamenta Enric Pardo, portavoz de la plataforma, en conversación con El PERIÓDICO.

Pardo opina que uno de los factores que condiciona la planificación estatal es el límite de gasto fijado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El miembro de Renovem-nos cuestiona si este tope tiene sentido cuando las inversiones en red tienen un retorno económico claro. "Si no anticipamos ahora lo que hará falta en 2030, seguiremos llegando tarde", resume.

Punto de recarga para coches eléctricos en Mataró. / Ayuntamiento de Mataró

Según sus cálculos, la hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo de Illa exige alrededor de un aumento de 3,5 GW de potencia para 2030, una cantidad de energía disponible pero para la que no hay suficiente infraestructura eléctrica. Pardo avisa de que a día de hoy, con una electrificación todavía baja, hay empresas que no pueden instalar puntos de recarga porque no hay suficiente potencia disponible. "Si esto ya ocurre ahora, el plan difícilmente podrá asumir de manera realista la movilidad eléctrica prevista para los próximos años", afirma.

Desde Endesa apuntan que la falta de inversión en redes y la saturación de la infraestructura complican el avance de la electrificación

Esta preocupación la comparten los operadores. Fuentes de Endesa confirman la advertencia de Renovem-nos y sostienen que la falta de inversión en redes de transporte y la saturación de la infraestructura dificultan no solo la llegada de nueva industria a Catalunya, sino también la electrificación de las compañías ya instaladas.

No obstante, fuentes conocedoras de la situación matizan el escenario y recuerdan que las distribuidoras como Endesa también tienen responsabilidad y deben implicarse a la hora de invertir para asegurar los puntos de carga. Además, puntualizan que en el plan 2025-2030 sí se tienen en cuenta "el apoyo a la distribución" para facilitar la llegada de la energía a las gasolineras que deben transformarse.

Denegar el acceso

En cambio, desde Endesa sostienen que la capacidad actual condiciona la transformación energética de la industria actual. En algunos casos, se intenta "jugar" con el margen que ofrece la red de distribución (en Catalunya depende mayoritariamente de Endesa) para tratar de adaptarse a las peticiones de conexión o de refuerzo, pero el margen para realizar estos equilibrios es "limitado" y no siempre permite atender la demanda. De hecho, según ha podido saber EL PERIÓDICO, en los últimos meses se han denegado solicitudes para electrificar flotas de camiones o taxis porque la red no daba más de sí.

Es decir, Catalunya no solo dice 'no' a nuevas inversiones por escasez de puntos de conexión eléctricos, sino que también se ve obligada a posponer la electrificación de actividades económicas que consumen combustibles fósiles. Esto sucede en un contexto en el que la descarbonización es un consenso global aprobado en las sucesivas cumbres del clima y en el que la disponibilidad de energía verde es un factor clave para la competitividad económica.

Transformar gasolineras

Los investigadores del IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya) coinciden en el diagnóstico y recuerdan que Catalunya cuenta con unas 1.400 estaciones de servicio. "Para cumplir con los compromisos de descarbonización, todas ellas deberían transformarse progresivamente en estaciones de carga rápida", defiende Joan Ramon Morante, director del instituto, en una entrevista en este diario. "Pero con una red saturada y los pocos puntos de conexión disponibles, no se puede llevar a cabo esta metamorfosis", subraya el especialista.

Morante considera que el crecimiento de potencia que prevé la planificación estatal, unos 27 GW para toda España, será "insuficiente": "La mayor parte de ese incremento ya tiene clientes asignados y lo que queda para reforzar la red es demasiado poco". Además, añade que la falta de infraestructura eléctrica puede poner en riesgo incluso la renovación del parque de autobuses, especialmente en el transporte interurbano: "Si no se garantiza la potencia necesaria, las empresas no podrán apostar por flotas eléctricas, y si seguimos con el diésel, Catalunya no cumplirá los presupuestos de carbono".

Los presupuestos de carbono consisten en un documento que el Parlament votará esta próxima semana y que ponen por escrito la cantidad de emisiones que Catalunya puede emitir durante los próximos años, en su camino hacia la neutralidad climática.