Joan Ramon Morante, director del IREC: "No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte"

El IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya) lleva años estudiando cómo conseguir que la transición energética sea una realidad. Joan Ramon Morante, el director de esta institución que asesora a la Generalitat en materia energética, avisa de que es "urgente" que el sector del transporte deje de producir emisiones contaminantes.

¿Ve viable electrificar un 40% del transporte durante los próximos cinco años como contempla el plan del Govern?

Será muy complicado, pero es necesario para cumplir con los objetivos de descarbonización. El 45% de la energía final consumida en Catalunya va destinada al transporte, y la mayor parte de ella, al transporte por carretera.

Energía procedente del petróleo, principalmente.

Sí, por esta razón cuando hablamos de dejar de emitir debemos prestar atención al transporte y no solo a la industria.

"Hay que convertir las gasolineras en estaciones de carga rápida o ultrarrápida para cargar el vehículo en minutos"

¿Es más difícil reducir emisiones del transporte que de la industria?

Tal vez sí.

¿Por qué?

Porque no hay tantas grandes empresas detrás y está más difuminado, entonces no hay ningún lobby que esté pidiendo a gritos de forma unánime más electricidad para este sector.

¿Quién lo debería hacer?

La Administración y las patronales.

"Si no mejoramos las redes, no puede avanzar la electrificación"

¿Qué medidas serán necesarias para lograr electrificar el transporte?

Hay que convertir las gasolineras en estaciones de carga rápida o ultrarrápida, para que puedas cargar el coche en una hora o en unos cuantos minutos y tener una autonomía considerable.

Para esto se requiere energía.

Exacto. Necesitas amperajes industriales y no basta con estaciones de baja tensión. Hacen falta más subestaciones eléctricas. Y en estos momentos, la red eléctrica del área metropolitana de Barcelona no es la adecuada para hacerlo posible. Si de aquí a 2030 se electrificara el 30% del transporte, no habría suficientes cargadores rápidos por falta de electricidad.

¿Cómo se debe resolver, la situación?

Se necesitarán más puntos de conexión y nuevas redes, pero hay que tener en cuenta que estas obras son lentas, que tardan más de cinco años. Es un pez que se muerde la cola. Si no mejoramos las redes, no puede avanzar la electrificación. Y si no hay una reclamación potente para electrificar el transporte, no se construyen nuevas redes.

¿La planificación eléctrica 2025-2030 no sirve?

La actual planificación emerge en un contexto de saturación y las distribuidoras avisan de este colapso. Tenemos numerosos proyectos industriales que se quieren electrificar pero que están en lista de espera.

El borrador incluye el puerto de Barcelona, áreas de polígonos y la petroquímica de Tarragona.

Es cierto, pero es política reactiva. Cuando la gente lo pide, abordamos la infraestructura. El reto es planificar en previsión de lo que vendrá. Si todo el refuerzo de la red ya tiene clientes, quedará muy poca energía disponible. Esta situación nos preocupa.

Algunas empresas ya confirman que se les deniega la electricidad que piden para descarbonizarse.

A empresas e incluso a particulares y autónomos. Conozco a un taxista que pretendía comprarse un coche eléctrico y cargarlo en su casa para trabajar. Le hacía falta una cantidad importante de energía para hacerlo y la distribuidora tuvo que decirle que no porque la zona en la que tenía el garaje estaba saturada. Finalmente, propuso instalar el punto de carga en el garaje de sus padres y recibió la autorización. Casos como este no nos los podemos permitir.

En la electrificación del transporte, ¿qué papel deben tener las flotas camiones y buses?

Son clave, la logística supone el 15% del PIB de Catalunya. Las flotas de buses están muy envejecidas y requieren renovación. Cuando renovemos el parque, si no hay infraestructura, deberemos escoger vehículos fósiles o híbridos. ¿Qué empresa se presentará en una licitación con buses eléctricos? Sería lanzarse a la piscina sin agua.

¿Y el biometano o los combustibles verdes, son una alternativa?

Pueden servir, pero no habrá suficiente combustible sintético para todas las flotas.