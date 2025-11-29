Las primeras pruebas para instalar un molino de viento en el área metropolitana se harán en Corbera

Las primeras pruebas para estudiar la viabilidad de instalar un mini parque eólico en el área metropolitana de Barcelona se realizarán en el municipio de Corbera de Llobregat. La Conselleria de Territori i Transició Ecològica, a través de la dirección general de Energía, ha autorizado al Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a construir una torre de medición de viento en esta localidad del Baix Llobregat. En función de cómo vayan esas mediciones, si los datos confirman que en este punto hay suficiente viento para generar energía eólica, se plantearía la construcción de un molino de viento, que sería el primero del área metropolitana.

Tal y como avanzó EL PERIÓDICO, Corbera figuraba entre la lista de municipios metropolitanos donde el AMB planteaba realizar estas pruebas. El ente metropolitano, a través de su consejería de Acción Climática, pretende revertir el hecho de que el área de Barcelona haya quedado al margen, por falta de espacio y por limitaciones urbanísticas y ambientales, de la implantación de energías renovables. Y en este marco, quiere explorar la viabilidad de instalar un mini parque eólico.

Según recoge la autorización publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la torre, bautizada con el nombre de Corbera, estará ubicada en la parcela 16 del polígono 7 del municipio. Tendrá un mástil de celosía triangular de acero de 97,5 metros de altura con anemómetros, barómetro, termohigrómetro y veletas a diferentes niveles. El presupuesto del proyecto es de casi 100.000 euros.

El permiso tienen una vigencia máxima de dos años. Y en el supuesto de que la torre de medición deba permanecer en el futuro parque eólico, si las mediciones confirman su viabilidad, esta deberá incluirse en el proyecto de construcción del molino de viento.

19 megavatios de energía

Ese futuro parque eólico -está por ver aún si será en Corbera o en otro municipio- tendría uno, dos o tres aerogeneradores. Por tanto, sería un parque eólico muy pequeño, pero mayor que el pequeño molino existente junto con la desalinizadora de El Prat de Llobregat. En caso de instalar tres aerogeneradores de 100 metros de altura, se podrían llegar a producir 19 megavatios, más de lo que producen los edificios del ente metropolitano equipados con placas fotovoltaicas en los tejados.

Las pruebas se iniciarán pues en Corbera, pero el AMB ha estudiado más de 15 posibles emplazamientos. La mayoría de lugares con potencial están situados en la comarca del Baix Llobregat. Una de las prioridades es escoger una zona que no cause molestias a los vecinos. Además de Corbera, en esa lista figuran localidades como El Papiol o Begues.

Paralelamente al proyecto del AMB, el primer borrador presentado por el Govern del PLATER (el Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Catalunya) marca los puntos óptimos para la colocación de parques eólicos y fotovoltaicos. De las zonas propuestas, los ayuntamientos podrán descartar un 90% pero estarán obligados a mantener un 10%. De esta forma, se responsabilizará casi a todas las comarcas de la producción de energía verde. En los mapas preliminares, el Área Metropolitana aparece poco señalada porque la elevada densidad de población limita el espacio.

Sin embargo, los técnicos de la conselleria ya han señalado algunos puntos del Baix Llobregat como aptos para la colocación de aerogeneradores. Algunos de estos emplazamientos coinciden con las zonas en las que se prevé tramitar las autorizaciones para colocar los aparatos de medición del viento. Aparte de las tres ciudades mencionadas, en el PLATER se incluyen espacios de la Palma de Cervelló, Pallejà, Torrelles, Santa Coloma de Cervelló, Viladecans, Gavà y Sant Boi de Llobregat.