Una avería afecta al servicio de Rodalies

Una incidencia en la infraestructura afecta desde las 6.45 horas de esta mañana al normal funcionamiento de la red de Rodalies de Renfe. El problema se ha detectado entre Garraf y Castelldefels y afecta a los trenes regionales que van en dirección sur desde Barcelona, así como a la línea R2 en dirección sur. Esta línea une Barcelona con Sant Vicenç de Calders. El impacto de la avería afecta también al funcionamiento normal de la R13, la R14, la R15 y la R16 de Rodalies.

A las 9.55 horas de la mañana, Adif, el gestor de la infraestructura, ha avisado de que el problema se ha resuelto. Sin embargo, en estas vías aún no se circula con normalidad. "Las frecuencias de paso de los trenes se normalizarán de forma progresiva", ha indicado un portavoz de la compañía. Desde Adif apuntaban que el problema ha surgido en el sistema de señalización de la estación del Garraf.

Fuentes de Rodalies han explicado que los trenes circulaban por una única vía, lo que ha comportado retrasos y la suspensión de algunas circulaciones. También apuntaban que todas las estaciones han mantenido el funcionamiento de la parada.

Distintos usuarios han lamentado el retraso en las redes sociales y protestaban ante la falta de información en los convoyes.