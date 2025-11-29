Una andaluza que vive en Barcelona, sin tapujos sobre esta expresión catalana: "Me suena fatal"

Tradiciones
Barcelona es una ciudad ideal para vivir, ya que ofrece una infinidad de planes y experiencias que atraen a turistas tanto nacionales como internacionales, quienes no quieren perdérselas bajo ningún concepto.
Gracias a las redes sociales, muchas personas que han decidido quedarse a vivir en Barcelona han podido compartir su experiencia en la ciudad. Una de ellas es la influencer malagueña Ángela Ramírez, quien ya lleva más de cuatro años residiendo en la Ciudad Condal.
Durante su estancia en Catalunya, la joven ha aprendido catalán y ha compartido su progreso en su cuenta de TikTok, que cuenta con más de 3000 seguidores.
"Las palabras que he cambiado de mi vocabulario"
Aprender una nueva lengua ha supuesto un verdadero reto para ella, especialmente al asimilar expresiones que antes no comprendía y que ahora entiende, incluso cuando hablaba en castellano.
La influencer empezó el vídeo diciendo que "estas son las palabras que he cambiado de mi vocabulario al llevar cuatro años viviendo en Catalunya siendo de Málaga". La primera expresión que ha cambiado es la siguiente: "Ya no digo 'ahora voy', digo 'ara'. 'Ara vaig (ahora voy, en catalán)'".
A la primera reflexión que llegó es que "me he dado cuenta de que los andaluces no somos los únicos que recortamos las palabras". Otra ha sido la de "¿echarme una siesta? No. 'Hacer la siesta', que sería la traducción de 'fer la migdiada'".
Tiene claro que "hacen la traducción literal y se me ha quedado". Por otro lado, expuso otro dicho: "Tocar el timbre es algo que se ha quedado en el pasado. Ahora es 'picar el timbre'. Es más 'cool'. Esta sigo sin entenderla mucho, pero la utilizo más de lo que pensaba".
Una de las expresiones que le "suena fatal" es la de "ahora vengo", en vez de "ahora voy". Por último, explicó que "ya no digo 'qué fuerte', digo 'que fort'. Ya no digo 'gracias', digo 'merci'. La utilizo desde el día uno. Le da un toque más internacional al asunto".
