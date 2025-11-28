El TSJC levanta las medidas cautelares del decreto de régimen lingüístico del sistema educativo catalán

Plataforma per la Llengua ha informado este viernes de que ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) levante las medidas cautelares que paralizaban la aplicación del decreto de régimen lingüístico del sistema educativo, aprobado por el Govern de la Generalitat de Catalunya en 2024. Ahora, la entidad reclama a la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, que lo aplique. Aunque en septiembre el TSJC anuló 14 artículos, "el resto del decreto ya entra en vigor", señalan desde Plataforma per la Llengua.

Entre los artículos vigentes se encuentran las sanciones por incumplimientos del proyecto lingüístico de centro, la acreditación del C2 para los nuevos docentes, la fijación del catalán como lengua única de la administración educativa, la obligación de que todos los proyectos lingüísticos de centro partan de datos sociolingüísticos y la exigencia de que todos los centros de adultos ofrezcan clases de catalán.

La entidad solicitó el mes pasado al TSJC que, dado que ya había dictado sentencia sobre el decreto, levantara las medidas cautelares sobre los artículos que no había anulado y el TSJC ha aceptado la petición.