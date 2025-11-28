Varias comunidades abren la vacunación a toda la población ante el avance de la gripe

La gripe presenta este año un comportamiento "atípico", según han alertado los médicos de Atención Primaria esta semana. El virus ha llegado antes y en buena parte de Europa y Asia ha adquirido una mutación que provoca una mayor transmisión. Ante ello, el Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha instado a los países a acelerar las campañas de vacunación y a robustecer sus sistemas sanitarios. En España, varias autonomías han recogido el guante, entre ellas Catalunya, Murcia y Madrid, que han anunciado que a partir del próximo lunes podrá inmunizarse frente a la gripe toda la población, no solo los mayores de 60 años y otros grupos de riesgo.

En Catalunya, por ejemplo, el nivel de contagios aún es bajo, pero presenta una curva ascendente que supera al menos en dos semanas al nivel epidémico del año anterior. De ahí que Salut haya comunicado que a partir del día 1 de diciembre podrán vacunarse todas las personas que lo deseen. Un llamamiento que se dirige "especialmente" a los mayores de 60 años, las embarazadas, los sanitarios y los niños entre 6 y 59 meses.

El problema del adelanto epidemiológico es que no solo anticipa el momento álgido y de incremento de la presión asistencial, sino que acorta la ventana de vacunación eficaz, la estrategia preventiva más importante para la población de riesgo. De ahí que los llamamientos a la inmunización se estén multiplicando, porque aún hay tiempo antes de que la epidemia llegue al pico y la vacuna protege frente a los síntomas más graves.

En este escenario, Murcia ha anunciado también que toda la población podrá vacunarse y Madrid ha habilitado el hospital Isabel Zendal, el polémico megacomplejo que se abrió en la pandemia, para vacunar a todos los adultos sin cita previa.

El protocolo común

A su vez, el Ministerio de Sanidad ha instado este viernes, en una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial, a las comunidades a aprobar un protocolo común contra la gripe que, en función del nivel de contagios, recomienda u obliga al uso de mascarillas en centros sanitarios y las residencias de mayores. Tras el encuentro, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado "confiada" en que este año todas las comunidades, también las del PP, acepten el marco común, que se debatirá el día 3 de diciembre en una reunión de la Comisión de Salud Pública.

En el encuentro, tan solo dos comunidades han intervenido y han defendido la necesidad de actuar de manera coordinada. El resto, han mantenido silencio, lo que hace pensar a la ministra que esta vez el PP sí aceptará un acuerdo que el año pasado rechazó, por lo que el documento con recomendaciones -que se había consensuado con las autonomías a nivel técnico- solo se publicó en la web y cada autonomía actuó por su cuenta.

Sin embargo, tras la reunión, ha trascendido que Andalucía va a aprobar su "plan de acción propio" y publicará una orden el próximo lunes para recomendar -no obligar- al uso de mascarillas en los centros sanitarios y las residencias. Por el contrario, Extremadura, que también está gobernada por el PP, sí se ha mostrado partidaria de acordar un protocolo común a nivel nacional. Y fuentes de la Comunidad de Madrid señalan que la decisión se tomará la semana que viene en la reunión de la Comisión, "en función de las recomendaciones de los técnicos".

La decisión de Aragón

Este año la gripe ya ha superado, a nivel nacional, el nivel epidémico, con más incidencia en las regiones del norte que en el sur, por lo que Aragón ha sido la primera autonomía en publicar, hace unos días, una orden que contempla la posible obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios.

Pero, para evitar una imagen de reinos de taifas, Sanidad ha vuelto a plantear la aprobación del protocolo común, que propone una serie de medidas de actuación en función del nivel de riesgo, clasificado en escenarios del 0 al 3. En el escenario 2, es decir, cuando la epidemia alcance en nivel "alto", el marco de actuación propone "valorar la obligatoriedad" del uso de mascarilla, tanto por parte de los profesionales, como de los pacientes y acompañantes, en las salas de espera y las urgencias. Y, en el escenario 3, plantea "valorar la adopción de medidas adicionales y excepcionales".

El objetivo, según ha explicado García, es "aparcar los intereses partidistas" y "trabajar para rebajar los efectos" de una epidemia que el año pasado tuvo un "impacto bastante duro". Provocó más de 1.600 fallecidos, 33.000 hospitalizaciones y 2.000 ingresos en UCI. "Este impacto se produjo sin tener un protocolo común, por eso necesitamos abordar la epidemia con anterioridad [...] No nos podemos permitir, después de la pandemia, el mensaje de que vamos a ser laxos a la hora de proteger a la población", ha manifestado.

La recomendación

Asimismo, ha recomendado desde ya el uso de mascarillas. "Yo lo siento mucho, pero a partir de ahora el que tenga síntomas de catarro se debería poner, de manera responsable, una mascarilla". "Esto es muy muy sencillo, lo voy a contar como ministra: llegas a un centro sanitario, te pones la mascarilla, sales del centro sanitario, te la quitas, y así proteges a los pacientes, proteges a los profesionales y te proteges a ti mismo", ha resumido.

No obstante, ha matizado que el protocolo que propone Sanidad es flexible, en función de la situación epidemiológica de cada comunidad, de modo que "el uso de la mascarilla será una recomendación o será una obligación en función del escenario que cada una vaya adquiriendo".