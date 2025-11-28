Ripollet enciende la magia de la Navidad con un programa repleto de novedades

Ripollet se prepara para vivir una Navidad a lo grande, más luminosa y participativa que nunca. El Ayuntamiento ha presentado la programación navideña 2025-2026, marcada por importantes novedades y por la voluntad de consolidar unas festividades que combinen tradición, cultura, actividades familiares y dinamización del comercio local. Este año, el consistorio amplía espacios, introduce nuevos formatos y refuerza la oferta destinada a todos los públicos.

La gran novedad es el Bosc Màgic, un recorrido inmersivo de luces y fantasía instalado en el parque de la Solidaritat. Abrirá sus puertas el 28 de noviembre, justo después del encendido del alumbrado navideño, y permanecerá abierto hasta el 6 de enero. El alcalde, Luis Tirado, lo define como “un nuevo espacio con un itinerario de luces, fantasía y elementos navideños que se convertirá en uno de los principales puntos de atracción para el público familiar y de todas las edades”.

Otra de las transformaciones destacadas es la nueva ubicación del Árbol de Navidad, que este año se situará en la plaza de Joan Abad. El árbol, elaborado con elementos naturales como el del año anterior, pero con más iluminación y ornamentos, será el epicentro de las celebraciones. Allí tendrá lugar el encendido oficial del alumbrado este viernes 28 de noviembre, acompañado de actuaciones, talleres, espectáculos familiares y una chocolatada a cargo del alumnado de los Programas de Formación e Inserción (PFI) de Ripollet Impulsa. La ceremonia será retransmitida en directo por la televisión de Sabadell.

También cambia de escenario la tradicional Fira de Santa Llúcia, que este año se celebrará los días 29 y 30 de noviembre en la rambla de Sant Jordi, donde contará con animación, talleres y conciertos.

Nuevas propuestas para el público

El programa incorpora iniciativas dirigidas especialmente al público joven y familiar. Entre ellas destaca el nuevo espacio “Salta per Nadal”, que del 27 al 30 de diciembre ofrecerá juegos hinchables para niños y niñas hasta 12 años en el patio de la escuela Anselm Clavé. También se estrena el Tardeo Navideño, programado para el 27 de diciembre en el patio del Centre Cultural con música del DJ Joël Ross.

Uno de los elementos más espectaculares de esta edición será el espectáculo de drones que acompañará la llegada de Sus Majestades los Reyes de Oriente el 5 de enero, justo antes del inicio de la Cabalgata.

La actividad cultural suma otra gran novedad: el Pessebre Viviente organizado por Amics del Teatre, que podrá visitarse los días 13, 14, 20 y 21 de diciembre en Cal Queixalista – Vila Padró, con entrada a un precio simbólico de 3 euros.

La Biblioteca Municipal también amplía su propuesta navideña con actividades como “Troba el Tió Lector”, la instalación “L’olivera dels desitjos” y una Hora del Cuento dedicada a la noche más mágica del año. Al mismo tiempo, el Centre Cultural y el CIP Molí d’en Rata ofrecen talleres familiares de cocina e historia, así como experiencias sensoriales que evocan recuerdos y emociones vinculadas a estas fechas.

Las actividades deportivas también tendrán protagonismo, con la 3ª Papanoelada motera solidaria, la Gala de Navidad del Club Patinaje Artístico Ripollet y un torneo navideño de baloncesto 3x3 el 3 de enero.

Además, se habilitarán los Patis Oberts, que este año se amplían a dos escuelas, Tiana de la Riba y Enric Tatché i Pol, para ofrecer un espacio de juego en familia durante las vacaciones.

Tradición, comunidad y participación

Las entidades locales vuelven a desempeñar un papel fundamental en la programación de Navidad en Ripollet. Entre las propuestas más consolidadas figuran el Tió de l’Estel, la recogida de cartas de los Reyes Magos, el Quinto dels Diables, el bingo navideño de ‘Dones per Can Mas’, los espectáculos teatrales de Amics del Teatre o los conciertos de la Societat Coral “El Vallès”, que además organizará una canto popular en la plaza de Joan Abad el 23 de diciembre.

Los pesebres mantienen su peso tradicional con la 46ª exposición de la Agrupació Pessebrista, que se abrirá al público el 12 de diciembre en su sede de la calle dels Afores.

El Ayuntamiento, como cada año, escogerá su felicitación institucional mediante el concurso “Un deseo para compartir”, en el que podrán participar los niños y niñas de primaria entre el 1 y el 15 de diciembre.

El comercio local, protagonista de la campaña

La campaña “Comerç al cor” refuerza el papel del comercio local en la vida navideña del municipio. La teniente de alcalde de Comercio, Turismo y Mercado Municipal, Eva Herrera, explica que estos días se repartirán 250 elementos decorativos entre establecimientos y equipamientos locales. Se trata de una figura en forma de galleta de jengibre hecha de madera elaborada por las personas usuarias del Centro Ocupacional Aspasur de la Fundació Creactiva.

La UCR impulsa una nueva edición del “rasca y gana” navideño con la participación de 73 comercios locales, mientras que el Mercado Municipal ofrecerá sorteos semanales, premios especiales y un programa de actividades para dinamizar las compras de proximidad. Además, ambas entidades colaborarán con Ripollet Costums i Tradicions en la distribución de cartas para los Reyes Magos.

Con una agenda que se extiende desde finales de noviembre hasta el 7 de enero, Ripollet se prepara para vivir unas fiestas intensas, diversas y llenas de magia.

¡No te pierdas toda la programación 'Encén la màgia de Nadal'!