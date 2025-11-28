Pulso de Dincat al Govern por las subvenciones al personal de apoyo de los centros especiales de trabajo

La asociación Dincat, que representa al sector de la discapacidad intelectual y el desarrollo de Catalunya, ha desenterrado el hacha de guerra contra la Generalitat esta semana. En concreto, la asociación ha acusado al Departament d'Empresa i Treball de haber recortado cinco millones de euros en subvenciones dirigidas al personal de apoyo de los Centros Especiales de Trabajo de Iniciativa Social (CETIS), que hacen posible el trabajo digno de las personas con discapacidad intelectual. Dincat también ha acusado a la 'conselleria' encabezada por Miquel Sàmper de haber acumulado una deuda de 153 millones con las entidades del sector, que han tenido que endeudarse a su vez para hacer frente a los salarios de sus trabajadores.

El problema se remonta a junio, cuando Empresa i Treball hizo pública una modificación de la orden de subvención de los Equipos Multidisciplinarios de Apoyo (EMS, por las siglas en catalán), el personal que asiste en el día a día de los trabajadores con discapacidad intelectual o especiales dificultades de los CETIS. Según Dincat, los nuevos cálculos para determinar la cuantía de las subvenciones suponen entre un 12% y un 20% de reducción de la subvención recibida para los equipos de apoyo de los centros de trabajo y ponen en riesgo los puestos de más de 10.000 trabajadores.

Dincat alerta que hay más de 10.000 puestos de trabajo en riesgo

"En los últimos años, ha habido cambios en las subvenciones, pero nunca tanto como este", ha lamentado el director de la asociación, Víctor Galmés. "Esta situación no es solo un problema de financiación: és una cuestión de justicia social y responsabilidad", ha asegurado.

153 millones de deuda

Por otro lado, Dincat también ha denunciado que, a un mes de acabar el año, ninguna entidad ha recibido todavía las subvenciones con las que financian los sueldos de sus trabajadores con discapacidad intelectual, lo que sume a la Generalitat en una deuda de 153 millones. "Este año hemos recibido la convocatoria en septiembre", denuncia el director de Dincat. Ante esto, fuentes de Empresa i Treball aseguran que "calendario de pago se ajusta al nuevo procedimiento de mejora de los programas de subvenciones acordado con las nueve entidades más representativas, entre ellas Dincat". "No hay ninguna deuda" con los centros de trabajo especiales, zanjan desde la 'conselleria'.

Desde Empresa i Treball aseguran que "no hay ninguna deuda" con los CETIS

Empresa i Treball también apunta que "este año ya se han destinado 133 millones de euros" a los distintos centros especiales de trabajo y que la cifra aumentará con una nueva convocatoria de subvenciones prevista para diciembre. Empresa i Treball asegura también que "no se ha recortado el presupuesto destinado al personal de apoyo de los CETIS" y que la cifra se ha mantenido en 32,5 millones de euros. El departament, eso sí, admite que estos fondos siguen a día de hoy en "una convocatoria de subvenciones en proceso de resolución".

Aún así, Dincat reclama que el Govern "revierta de manera inmediata el recorte" y que "haga efectivo con urgencia el pago de la deuda acumulada de 153 millones". Además, instan a la Generalitat a impulsar una "revisión del modelo de inserción sociolaboral" que asegure el apoyo necesario "tanto a los CETIS como a la empresa ordinaria". "Queremos un compromiso explícito y concreto de que se revierte la modificación de las subvenciones y de que no se va a volver a producir el año que viene", ha sentenciado el director de Dincat, Víctor Galmés.