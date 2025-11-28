Los Mossos incorporan por primera vez drones para controlar a los grafiteros de trenes

Vigilancia desde el aire. Desde inicios de octubre los Mossos d'Esquadra han puesto en marcha el dispositivo Iris para controlar preventivamente la presencia de grafiteros en estaciones y cocheras de trenes. Dentro de las operaciones para mejorar la seguridad en estos equipamientos, la policía catalana se ha coordinado con el Departament de Territori, los operadores ferroviarios y los propietarios de infraestructuras para usar drones equipados con cámaras térmicas que permiten captar la presencia de personas que acuden a vandalizar con pintadas vagones.

El inspector Eduard Muñoz, jefe del Área Central Aeroportuaria y de Transporte Público de Mossos acompañado del subinspector Gerard Carrasco, responsable del área regional de Transporte Urbano, han presentado estos operativos que por el momento se desarrollan los viernes por la tarde y noche, ya que es cuando más presencia de grafiteros han detectado. Sin embargo, han añadido que el dispositivo se extenderá a otros días y franjas horarias en función de los informes que disponen sobre afectación de la red ferroviaria catalana.

En este dispositivo, la unidad de drones se coordina con patrullas de seguridad ciudadana de los Mossos y vigilantes de seguridad de Rende y Adif para vigilar estos equipamientos ferroviarios, como la Estación de Francia de Barcelona. Desde su puesta en marcha en octubre han hecho ocho actuaciones. El inspector Muñoz ha remarcado que este tipo de operaciones sirven para mejorar "la percepción de la seguridad" en el entorno ferroviario que tiene la ciudadanía: "Es uno de los motivos que más nos preocupa. La policía no está únicamente para buscar delitos y delincuentes, también para dar seguridad a la ciudadanía. En el caso del transporte público si pintan un tren se debe retirar de la circulación para limpiarlo, lo que puede generar retrasos que afectan en los usuarios"

La unidad de drones de Mossos controlando la Estación de Francia de Barcelona / El Periódico

Además ha añadido que "se generan muchos retrasos por culpas de estas incidencias al margen de otras cuestiones técnicas". La limpieza de cada vagón puede costar unos 6.000 euros, una cifra que puede aumentar si con el grafiti se daña los mecanismos de abrir y cerrar puertas.

El inspector también ha añadido que los drones son "idóneos" para vigilar grandes extensiones de terreno como las que están cerca de las estaciones o cocheras. "Es complejo evitar que alguien pueda saltar y más cuando van en grupos de 7 a 10 personas como los grafiteros" remarca el jefe del Área Central Aeroportuaria y de Transporte Público de Mossos y por eso se usa el control desde el aire con cámaras que detectan rápidamente la presencia de estos vándalos.

130 delitos

Los Mossos han anunciado este nuevo dispositivo el mismo día que se ha conocido una operación que ha acabado con la detención de 22 acusados de 130 delitos por daños al pintar grafiti en trenes de Cataluña, con un perjuicio económico de más de 550.000 euros, además de provocar retrasos y un coste medioambiental en el proceso de limpieza al utilizar productos químicos. Se trata de una actuación conjunta entre Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional que todavía está abierta y no se descartan más arrestos.

Los sospechosos accedían a las estaciones por zonas no habilitadas para los usuarios de Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat y Transports Metropolitans de Barcelona, con los rostros ocultos, y pintaban en muy poco tiempo grandes superficies, utilizando la firma TAG. Los Mossos d'Esquadra han detectado en los últimos años un incremento de este tipo de actos vandálicos en Barcelona y por eso han reforzado su presencia en estaciones como las de Montcada i Bifurcació, Granollers Centre, Martorell y la Estación de Francia. La intención es ofrecer una respuesta más efectiva ante este tipo de actos y prevenir acciones vandálicas.