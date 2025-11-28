Protesta de la comunidad educativa
"No vamos a esperar de brazos cruzados": Las familias de la escuela Milagros Consarnau de L'Hospitalet salen a la calle para exigir su reforma
La protesta, que salió del centro escolar al terminar las clases y terminó frente a la sede del distrito, interpela al ayuntamiento para que este presione a la Generalitat
Pese a que la reforma integral del edificio fue aprobada, presupuestada y anunciada por el Govern por un valor de más de 3 millones en 2022, aún no tienen calendario de obras
La protesta de direcciones de escuelas e institutos de Barcelona por la mejora educativa se extiende por Catalunya
La lista de asignaturas pendientes de la escuela catalana es larga, y resulta complicado discernir cuál de ellas reviste mayor urgencia. No obstante, existe consenso respecto al desagravio que representa la desigualdad en los equipamientos entre centros educativos. Escuelas con premios de arquitectura coexisten con edificios en deterioro avanzado. Las familias de la escuela Milagros Consarnau de L'Hospitalet -centro que pertenece a esta última categoría- han dicho basta y, este viernes, se han manifestado por las calles de la ciudad a la salida del colegio para exigir al ayuntamiento que presione a la Generalitat para que inicie, "de una vez por todas", la reforma integral pendiente.
Desencadenó la protesta tener el gimnasio precintado durante semanas por el desprendimiento de una placa de yeso del techo a principios de este curso. El curso pasado sucedió lo mismo pero en el aula de música, y la situación del techo del comedor amenaza con que pase lo mismo cualquier día.
Medio siglo
Ante esta situación -el edificio cumplió 50 años el curso pasado- y con la energía que ha dado al afa la llegada de nuevas familias con ganas de luchar en I3, la comunidad educativa ha vuelto a salir a la calle este viernes, igual que hicieron hace dos cursos con el mismo objetivo: exigir la reforma integral del centro educativo; una reforma que fue aprobada, presupuestada y anunciada por el Govern por un valor de más de 3 millones desde el 2022, aún no tienen calendario de obras.
Fuentes del Departament de Educació i Formación Professional (FP) responden que el proyecto de reforma integral "debe ponerse en marcha en los próximos meses"
El Programa de Encargos de Actuaciones (PEA) de 2022 aprobado (por del Govern de ERC) planteaba casi 100 millones para actuaciones en 21 colegios. Uno de estos era el Milagros Consarnau. En concreto, el PEA recogía "la ejecución de las obras de adecuación en dos líneas de infantil y primaria" -es decir, su reforma integral- con un presupuesto asignado de 3.293.797 euros. Tres años más tarde, no es solo que las obras aún no hayan empezado, sino que ni siquiera tienen fecha prevista. "No vamos a esperar de brazos cruzados", responden desde el afa a la situación.
Fuentes del Departament de Educació i Formación Professional (FP) responden que ya se hizo "un proceso participativo en 2024" y que el proyecto "debe ponerse en marcha en los próximos meses". Se da la circunstancia que la Milagros Consarnau no es la única escuela que formaba parte del PEA 2022 y cuya obra todavía no ha sido ejecutada.
El PEA 2022 recogía también por ejemplo 3,2 millones en obras de ampliación a dos líneas de ESO del IE La Tordera de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) que tampoco se han empezado a ejecutar (ni tienen calendario de obras).
