Detenida otra de las exmonjas de Belorado acusada de vender piezas del convento, entre ellas una figura del siglo XVII

La exabadesa del convento de Belorado, Laura García de Viedma, había puesto a la venta varias piezas del monasterio, entre ellas una figura de San Antonio de Padua del S. XVII, que iba a ser comercializada por una tienda de antigüedades de Madrid. Fruto de la investigación de la Guardia Civil, que derivó en la detención ayer de la exabadesa, y un anticuario, fueron recuperadas todas las obras. A última hora de la noche los agentes detuvieron a una segunda exreligiosa. A los tres se les acusa de delitos de apropiación indebida agravada, al recaer en bienes de patrimonio histórico y receptación.

Según fuentes de la Guardia Civil, los agentes, en el marco de la operación MIRUMCID, detectaron en el mercado especializado de antigüedades diversas obras de arte catalogadas que podían corresponder al patrimonio histórico del monasterio de Santa María de Bretonera (Belorado), en el que todavía permanecen las exreligiosas pese a anunciar hace un año y medio que rompían con el Vaticano.

Ante la sospecha de que las piezas pudieran haber sido sustraídas o transmitidas sin autorización, comenzó la investigación para determinar su origen y el posible recorrido ilícito de las obras. Fruto de esta labor, se constató la venta a través de internet y de un anticuario de varias piezas históricas de Santa María de Bretorena.

Traslado de piezas sin autorización

Durante el operativo, se efectuó ayer la entrada y registro en los monasterios de Santa María de Bretonera de Belorado (Burgos), y de Santa Clara de Orduña (Bizkaia), interviniéndose diversas obras para su puesta a disposición judicial y que todavía se encuentran pendientes de inventariar. Algunas habían sido trasladadas entre monasterios sin autorización.

Por estos hechos se ha procedido a la detención de dos exreligiosas -la segunda de ellas en Orduña-, presuntamente responsables de la venta, extracción y transmisión de los bienes catalogados; y la de un anticuario de la provincia de León, como presunto autor de un delito continuado de receptación, al adquirir dichas piezas sin exigir acreditación de su lícita procedencia.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos. Los detenidos y las diligencias instruidas se han remitido al Juzgado de Instrucción de Briviesca (Burgos) que dirige las actuaciones.

La investigación continúa abierta, con el objetivo de recuperar otras piezas patrimoniales que no se han localizado.