Detenidos 20 grafiteros por daños cometidos en trenes e instalaciones ferroviarias en Catalunya

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han llevado a cabo un dispositivo contra los grafiteros que actúan en el transporte ferroviario, que se ha saldado con una veintena de detenidos relacionados con 130 delitos por daños con un perjuicio económico de más de medio millón de euros. Los delincuentes han sido detenidos por delitos de daños cometidos en trenes e instalaciones de Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 11 de los detenidos han sido arrestados por los Mossos, a quienes se les atribuyen 34 delitos de daños con un perjuicio de casi 100.000 euros. Al resto —arrestados por agentes de la Policía Nacional— se les atribuyen 96 delitos con un perjuicio que supera los 450.000 euros. En todos los casos los hechos delictivos de los detenidos han comportado afectaciones directas al servicio público, implicando retrasos en la circulación y riesgos para la seguridad ferroviaria.

Los Mossos ya están reforzando las estaciones con mayor presencia de 'grafiteros'

Los detenidos accedían a las estaciones por zonas no habilitadas para los usuarios —variando los días y las franjas horarias de actuación—, siempre con sus rostros ocultos, pintando en breves espacios de tiempo grandes superficies y utilizando pseudónimos para firmar las pintadas. Además del coste económico y operativo, estos actos vandálicos también suponen un elevado coste medioambiental, en tanto que la limpieza de grafitis en vagones requiere de productos químicos y lavados a presión que incrementan el consumo de agua y de energía.

Los contactos periódicos con las principales operadoras ferroviarias de ámbito estatal que operan en Catalunya han permitido observar la existencia de un amplio número de hechos delictivos de esta tipología. En el transcurso de las investigaciones se ha detectado un aumento de este tipo de delitos durante los últimos años —que afectan principalmente a Catalunya y a la ciudad de Barcelona—, que han perjudicado la red de transporte ferroviario de alta velocidad, el servicio de Rodalies Renfe y del Metro de TMB.

Itinerancia criminal

La operación Tinta —nombre que ha recibido la actuación policial— se ha basado en el análisis de los delitos cometidos durante los dos últimos años, por el cual se ha llevado a cabo un examen largo y complejo de las denuncias por grafitis cometidos en trenes. La investigación ha requerido de una gran coordinación entre las unidades policiales participantes, a la que se le añade la especial dificultad para identificar a los autores de los hechos debido a la itinerancia criminal y la metodología utilizada. El operativo policial desplegado en Catalunya y puesto en marcha el 21 de noviembre ha concluido con la detención de 20 personas. También se han investigado a nueve personas más y otra ha sido detenida a raíz de una búsqueda judicial. Por parte de los Mossos d’Esquadra, han liderado este operativo el Área Central Aeroportuaria y del Transporte y el Área Regional del Transporte Urbano.

Compromiso en la mejora de la seguridad

El cuerpo de los Mossos d'Esquadra ha iniciado un nuevo operativo, con el nombre de Iris, centrado en prevenir las acciones vandálicas con grafitis en las estaciones ferroviarias catalanas, concretamente con actuaciones en las estaciones de Montcada Bifurcació, Granollers Centre, Martorell y Estació de França. Los Mossos han reforzado su presencia en estas estaciones y han ampliado el grupo especializado en el análisis y la prevención de este tipo de incidentes, con la finalidad de ofrecer una respuesta más efectiva. Se trabaja también en establecer nuevas dinámicas de coordinación con la Unidad de Drones para reforzar posibles dispositivos futuros, detectar los puntos a reforzar de las infraestructuras ferroviarias y mantener una relación constante con los servicios de seguridad privada de Renfe y Adif para mejor protección de los espacios y el entorno.

Desde el mes de octubre, el operativo se ha desplegado en diversas estaciones durante las noches de los viernes y las madrugadas de los sábados, con el apoyo de drones y efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) del Cuerpo de Mossos d’Esquadra y la colaboración de los servicios de seguridad de Renfe y Adif, con la finalidad de prevenir y detectar posibles actos vandálicos durante las franjas horarias de mayor riesgo.