Valorada en 1.500 euros
Detenido un hombre por robar una bicicleta eléctrica a un repartidor en Palma
EP
Agentes de la Policía Local de Palma, adscritos al Distrito Este de la Policía Comunitaria, han detenido a un hombre, marroquí y de 32 años de edad, como presunto autor de un delito de hurto, por robar una bicicleta eléctrica, valorada en aproximadamente 1.500 euros, a un repartidor, este pasado martes, 25 de noviembre, en 'Ciutat'.
El incidente se inició alrededor de las 15.40 horas en la plaza de España de Palma. El propietario del vehículo, que se encontraba recogiendo un pedido en un establecimiento de la zona, dejó la bicicleta estacionada momentáneamente en la fachada. Al regresar, observó cómo un individuo emprendía la huida montado en ella, haciendo caso omiso a sus requerimientos para que se detuviera.
Mediante la comunicación inmediata del afectado con sus compañeros de trabajo a través de una aplicación móvil, se pudo facilitar la descripción y la dirección de huida del sospechoso.
Una patrulla que circulaba por la zona fue requerida en el cruce de la calle Regalo con Indalecio Prieto, donde fueron alertados de lo sucedido. Guiados por los testigos, los agentes se dirigieron hacia la calle San Rafael, donde localizaron al sospechoso circulando con la bicicleta sustraída.
Al percatarse de la presencia policial y del grupo de personas que lo seguía, el individuo abandonó el vehículo en la vía pública e intentó huir a la carrera en dirección a la calle Aragón. Finalmente, el presunto autor trató de ocultarse en el portal de un edificio de la calle San Rafael, donde fue interceptado y detenido por los agentes.
El individuo fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias iniciales por parte de la Sala de Atestados. Una vez concluidas, el detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional.
