196.000 EUROS
Arrestado en Benidorm un extesorero de la Policía colombiana que huyó con 850 millones de pesos
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Benidorm a un fugitivo de nacionalidad colombiana y 43 años de edad que estaba buscado por las autoridades de su país por haber transferido a su cuenta bancaria 850 millones de pesos colombianos (unos 196.000 euros) para apropiárselos aprovechando su condición de tesorero de la Policía.
El prófugo, a quien ya le constaba un antecedente previo en España, fue detenido por la Policía Nacional, tras tenerse conocimiento de que, el pasado día 22 de noviembre, le había sido interpuesta, por parte de las autoridades colombianas, una Orden Internacional de Detención para su extradición. Los agentes de la Comisaría de Benidorm establecieron un dispositivo de búsqueda que finalizó con la detención del fugitivo el pasado día 27 de noviembre.
Exmilitar colombiano
Según versa en la orden de detención internacional, el detenido, un exmilitar colombiano, habría aprovechado su cargo como tesorero de un departamento regional de la policía colombiana para apropiarse de 850 millones de pesos colombianos, lo que al cambio son cerca de 200.000 euros.
Estos hechos tuvieron lugar en el año 2019, y no fue hasta el mes de julio de este año 2025 cuando finalmente se dictó sentencia por los delitos cometidos, siendo condenado por las autoridades judiciales militares y policiales de Colombia a 11 años y 8 meses de prisión.
El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.
