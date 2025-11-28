Vivienda
Desalojan “en caliente” un piso ocupado en Llançà gracias al aviso de un vecino
La Policía Local y los Mossos desalojaron el inmueble después de comprobar que la entrada se había producido hacía menos de 24 horas
Josep López Navarro y Eva Batlle
La Policía Local de Llançà y los Mossos d'Esquadra han desalojado “en caliente” una vivienda ocupada en el municipio. Los hechos tuvieron lugar la noche del martes, cuando dos hombres de 25 y 29 años entraron ilegalmente en un piso de la calle Església, en el casco antiguo de la localidad.
Poco después, un vecino que presenció los hechos alertó a la Policía Local. Al llegar, los agentes comprobaron que la ocupación se había producido hacía menos de 24 horas. Por ello, con la ayuda de los Mossos, se pudo ejecutar un desalojo exprés “sin incidentes”, según explican desde la Policía Local de Llançà.
Finalmente, los agentes abrieron diligencias policiales que se presentarán en el juzgado.
Desalojos exprés sin autorización judicial
Cabe recordar que los desalojos de estas características se pueden llevar a cabo desde que, en febrero, la Audiencia de Girona avaló las desocupaciones exprés en casos de ocupaciones ilegales sin que sea necesaria la autorización judicial. En un acuerdo de las secciones penales —adelantado por El Periódico, diario del mismo grupo editorial que el EMPORDÀ— los magistrados señalaban que, “en la medida de lo posible, antes de que transcurran 24 horas desde la ocupación, los cuerpos policiales pueden y deben desalojar a los ocupantes” sin el consentimiento del juzgado.
El acuerdo también recogía que los agentes deben identificar a los ocupantes, levantar acta de los daños que se puedan haber causado en la propiedad y adjuntarlo todo en un informe que debe enviarse al juzgado. Además, especificaba que el propietario “no tiene la obligación de mantener dados de alta los suministros” de las fincas ocupadas.
Colaboración ciudadana
También cabe recordar que el Ayuntamiento de Llançà hizo, en mayo, un llamamiento para que los ciudadanos colaboren para evitar las ocupaciones ilegales de viviendas vacías. En este sentido, el municipio lleva tiempo trabajando para prevenir y combatir esta lacra que sufre desde hace años. Por ello, a finales de 2023 se creó un equipo de agentes de la Policía Local para combatirlas. Los operativos incluían controles en la estación de tren, con identificaciones, y actuaciones en las casas donde constaba que había okupas. Al mismo tiempo, se pusieron en marcha cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad en las urbanizaciones.
