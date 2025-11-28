Precariedad
Una centro de atención a la drogodependencia de Barcelona, en huelga indefinida desde este viernes
Los trabajadores del CAS Lluís Companys, en el distrito de Ciutat Vella, reclaman que su trabajo se equipare al del resto de estos equipamientos de Barcelona
Acra alerta de que la Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària "nace con carencias"
El tráfico de fármacos para crear la 'droga de los pobres' se expande en la zona más vulnerable de Barcelona
Los trabajadores y trabajadores del Centre Integral Lluís Companys, del barrio del Born de Barcelona, se han declarado en huelga indefinida este viernes. Los empleados protestan por el único de estos centros de la capital catalana cuyo servicio está externalizado por la Cruz Roja. De esta manera, y tal como explica un comunicado emitido por el sindicato CGT, el personal del Lluís Companys cobra "como si trabajara en acción social" mientras que el resto de instalaciones trabaja bajo el convenio del Sistema sanitario integral de uso público de Catalunya (SISCAT) o "convenios mejores"
En el Centre Integral Lluis Companys conviven un Centro de Atención y Seguimiento (CAS), donde se tratan trastornos por el uso de sustancias; y un Área de Reducción de Daños, donde personas consumidoras de drogas pueden a acceder a servicios esenciales y también disponen de una sala de consumo higiénico (narcosala). Los trabajadores denuncian que los servicios que ofrecen son "sanitarios" y que deberían retribuirse como tal. "Lo que hacemos no es un servicio complementario. Lo que hacemos es evitar muertes", aseguran en el comunicado de la CGT.
Para los convocantes de a huelga, la Cruz Roja "precariza" y sigue "una política empresarial clara: ahorrar a costa de las trabajadoras y a costa de la salud pública". Además, defienden que sus bajos sueldos acaban perjudicando a los usuarios del centro. "Cuando no hay estabilidad, hay revictimización. Cada vez que entra un nuevo profesional, las personas tienen que explicar de nuevo violencias, traumas y pérdidas. [...] Es violencia institucional.", lamentan.
Protestas ante la Cruz Roja
Este viernes, los trabajadores han realizado una serie protestas ante la sede de la Cruz Roja en Barcelona para empezar a reclamar la equiparación salarial con el resto de centros de la ciudad y el reconocimiento de su trabajo. "Trabajamos en el corazón de un barrio castigado por la desigualdad, y nosotros somos la primera línea", sentencia.
- Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
- Rebelión en los institutos-escuela catalanes contra la orden de hacer clase todas las tardes
- Mercè Conangla, experta en educación emocional: 'Si a los jóvenes prefieren que el Estado les sustente será un campo abierto a las dictaduras
- El sospechoso principal del crimen de Helena Jubany declara este viernes ante el juez acorralado por las pruebas de ADN
- Solo el 39% de vecinos de Barcelona y el 16% de L'Hospitalet usan el catalán en su día a día
- La protesta de direcciones de escuelas e institutos de Barcelona por la mejora educativa se extiende por Catalunya
- ¿Tus hijos no paran de decir 'six seven'? Este es el origen y significado del meme viral que ha roto internet