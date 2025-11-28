Un vehículo cae a la vía del tren en Celrà (Girona) tras un accidente múltiple

Un vehículo ha caído a la vía del tren en Celrà (Girona) después de sufrir un accidente múltiple con otros dos vehículos este viernes por la tarde, informan Protecció Civil y los Bombers de la Generalitat en sendos mensajes en 'X'.

Los bomberos explican que recibieron el aviso a las 18.19 horas y que el accidente tuvo lugar en la C-66 en Celrà, donde tres vehículos han chocado y uno de ellos ha caído por un desnivel y ha acabado en la vía del tren, aunque añaden que ya se ha retirado el vehículo.

La circulación de los trenes en la línea R11 y RG1 entre las estaciones de Celrà y Girona se ha cortado durante 15 minutos (hasta las 18.50 horas) debido a este suceso, según señalan fuentes de Renfe; y Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat.