La vivienda y la precariedad laboral abocan a la pobreza a más de un millón de personas en Catalunya

El 17% de la población de Catalunya o, lo que es lo mismo, 1.351.000 catalanes se encuentran actualmente en situación de exclusión social. Así se desprende del último informe sobre la exclusión y el desarrollo social en Catalunya elaborado por la Fundación FOESSA (Fomento de estudios sociales y de sociología aplicada) que Càritas Catalunya ha presentado este jueves. De esta manera, en Catalunya hay ahora 73.000 personas más en situación de exclusión social que el 2018, cuando se realizó el último de estos informes antes de la pandemia del covid-19.

El estudio, que en Catalunya ha contado con una muestra de 1.200 cuestionarios que se respondieron entre febrero y julio del 2024, señala dos grandes motores de la problemática: la vivienda y la precariedad laboral.

El problema de la vivienda, con sus muchas dimensiones, es, de hecho, el principal factor de desigualdad social, según recoge el estudio FOESSA. Así, la precariedad en la vivienda afecta a 568.000 hogares de Catalunya y alcanza a dos millones de personas. Una de las situaciones que más han preocupado a los responsables del informe en este aspecto es el hecho de que el 13,3% de la población (un millón de personas) entran en situación de pobreza severa una vez hacen frente a los gastos de la vivienda. Además, el 12,6% vive en situaciones de hacinamiento grave, es decir, con menos de 15 m2 para cada uno de los habitantes del hogar.

El informe también apunta que el 6,3% de la población catalana, un 2,4% más que en 2018, sufre "tenencia en precariedad" y vive en habitaciones de realquiler, en casas ocupadas o en proceso de desahucio. Los responsables del informe, atendiendo a los últimos datos disponibles del 2016, cifran en 12.294 las personas que viven en la calle en Catalunya.

Precariedad laboral

El estudio también apunta que el 38% de la población ocupada de Catalunya (1,4 millones de personas) sufren precariedad laboral. En otras palabras, y tal como ha resumido el coordinador del informe, Raúl Flores, "trabajar ya no te salva de la exclusión". El 55,4% de las personas en exclusión social viven en hogares en los que la principal persona sustentadora trabaja.

El estudio también concluye que hay factores que multiplican el efecto de la exclusión. En concreto, se refiere a la salud y a los vínculos sociales. Desde el último informe FOESSA, por ejemplo, se han multiplicado por cuatro los casos de aislamiento social en situaciones de exclusión severa. "Donde hay vínculos, la exclusión es reversible; allí donde se rompen, la dependencia se acelera", ha explicado Flores que detalla que no solo es importante la cantidad de vínculos o relaciones sociales, sino la solidez de los mismos. Son importantes las "personas que puedan darnos apoyo económico en un momento adecuado, que nos escuchen, o que nos hagan un hueco en momentos de dificultad", ha detallado. Además, tener una red social sólida reduce hasta un 30% el riesgo de sufrir una enfermedad.

El estudio también señala que la exclusión social afecta especialmente a mujeres e inmigrantes. Así, uno de cada cinco hogares encabezados por una mujer y el 43% de la población de origen migrante se encuentran en situación de exclusión social.

Pacto nacional de vivienda

Para paliar un fenómeno que cada vez afecta a más personas, el presidente de Càritas Catalunya, Salvador Busquets, ha reclamado un Pacto Nacional por la Vivienda que busque, sobre todo, ampliar el parque público de alquiler social. También ha llamado a ampliar la moratoria en los desahucios hasta que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, especialmente en los casos en que haya niños o personas vulnerables. Otra de las medidas que ha reclamado Busquets es la creación de una retribución universal para la crianza de niños y adolescentes para erradicar la pobreza infantil.

