Solo cuatro de cada 10 vecinos de Barcelona usan el catalán en su día a día y el 15% en L'Hospitalet

En Catalunya hay más personas que conocen y hablan el catalán, pero son menos los que la consideran su lengua "habitual única" y de "identificación". Esta fue la principal conclusión de la encuesta sobre usos lingüísticos realizada por la conselleria de Política Lingüística del Govern de la Generalitat y el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) presentada el pasado mes de febrero. En un escenario de crecimiento demográfico [Catalunya ha superado ya los ocho millones de personas], entre 2018 y 2023, el catalán ganó 267.600 nuevos conocedores -en un contexto de un incremento de la población de 398.500 personas en el mismo periodo-, aunque el porcentaje global de conocedores de la lengua se mantuvo o bajó ligeramente.

Estos eran los datos globales, entiendo Catalunya como un todo uniforme, pero la realidad sociolingüística catalana es extremadamente compleja. Este jueves el Idescat ha hecho públicas las últimas cifras de la completa encuesta desglosadas por territorios. La fotografía poniendo la lupa 'vegueria' a 'vegueria' no ofrece demasiadas sorpresas. El Ámbito Metropolitano de Barcelona, el territorio más poblado y el que acoge menor proporción de personas nacidas en Catalunya (un 56,6%) es en el que menos se habla catalán, situándose por debajo de la media de Catalunya en cuanto al conocimiento de la lengua, así como en cuanto a la población que tiene el catalán como lengua inicial única (22,3%), de identificación única (22,9%) y habitual única (24,7%).

Solo el 11% de los vecinos del Baix Llobregat Sud tiene el catalán como lengua inicial, aunque el 22% lo habla fuera de casa 'la mitad del tiempo o más'

En el otro extremo sociolingüístico del país, el porcentaje de población que tiene el catalán como lengua inicial es mayoritario en Terres de l’Ebre (57,7%) y en l’Alt Pirineu (51,2%); en Comarques Centrals, el porcentaje llegaba al 48%. Pese a eso, hay otro dato destacable. Les Terres de l'Ebre no son solo el enclave en el que hay más personas cuya lengua materna es el catalán; es también el territorio que más catalanohablantes como lengua inicial pierde respecto a la anterior encuesta, del 2018; nueve puntos menos. Un retroceso que desde la conselleria de Política Lingüística explican ya sea por defunción de los mayores o por emigración de los jóvenes (la 'diáspora ebrenca'), y por la llegada de un contingente de personas del resto del Estado

Tendencias ¿positivas?

A pesar del obvio retroceso, desde la conselleria quieren ver el vaso medio lleno y ponen el foco en algunas tendencias positivas. Por ejemplo, en Ámbito Metropolitano de Barcelona, el número de personas que utilizan el catalán la mitad de su tiempo o más (los 'hablantes habituales compartidos') es superior al porcentaje de población que tiene el catalán como lengua inicial (lengua hablada en casa). En el conjunto del ámbito metropolitano, hay un 22,3% de lengua inicial en catalán, pero el porcentaje de personas que usan el catalán la mitad de su tiempo o más sube hasta el 35,2%.

Solo el 8,5% de los vecinos de L’Hospitalet tiene el catalán como lengua inicial, pero el 15,5% lo habla de forma más o menos habitual (combinada con el castellano)

Así ocurre, por ejemplo, en Barcelona, donde solo el 25,1% de población tiene el catalán como lengua inicial, pero un 38,5% de personas usa el catalán "la mitad de su tiempo o más". Esta tendencia, que pese a lo exiguo de las cifras desde la conselleria leen como positiva [hay gente que no habla catalán en casa pero hace el esfuerzo de hablarlo fuera de ella] también se detecta en L’Hospitalet, donde se pasa del 8,5% de personas con el catalán como lengua inicial al 15,5% de hablantes medio habituales (bilingües); o en el Barcelonès Nord (que incluye Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs), donde se pasa del 13,2% al 23,3%, y en el Baix Llobregat Sud, donde del 11% de lengua inicial catalana se llega al 21,8% de personas que emplean el catalán la mitad de su tiempo o más.

La particularidad del Maresme

Las realidades dentro del propio ámbito metropolitano son también muy distintas. En el Maresme, el Vallès Oriental y Barcelona ciudad hay porcentajes de conocimiento y uso del catalán superiores al del conjunto del ámbito metropolitano y, en el caso del Maresme, superiores a la media de Catalunya (muy similares al de las comarcas de Girona). No extraña tampoco a nadie que, dentro del Vallès Occidental, no es lo mismo Sant Cugat que Ripollet.

El catalán es la lengua habitual 'única' del 45,1% de la población en las comarcas de Girona y del 51,1% en Ponent

Tras las Terres de l'Ebre, el Alt Pirineu y las Comarques Centrals -el grupo territorial con mejores datos- el segundo territorio en el que el catalán tiene mejor salud es el formado por las comarcas de Girona y Ponent. En cuanto a la lengua inicial, estos dos territorios destacaban por tener porcentajes más altos que la media nacional respecto al catalán: 39,1% en las Comarques Gironines y 45,4% en Ponent. En cuanto a la lengua habitual, el catalán era la lengua habitual única del 45,1% de la población en las comarcas de Girona y del 51,1% en Ponent.

La lupa en los jóvenes

Volviendo a abrir el foco en cuanto a territorio, poniendo Catalunya como universo único, pero poniendo la lupa en los más jóvenes (en esta encuesta, los comprendidos entre los 15 y los 29 años), lo primero que llama la atención es que se trata de la única franja de edad en la que el castellano como lengua habitual supera el 50% (el 50,1%) de los encuestados, frente al 29,2% que utiliza como lengua habitual el catalán, y un tímido 9,4% que responde hacer servir ambas lenguas con normalidad. En cuanto a la lengua de "identificación" –la que se menciona cuando te preguntan cuál es tu lengua–, el castellano supera también en casi 10 puntos al catalán entre los más jóvenes. Mientras que solo el 28,7% de la población de esa franja de edad responde tener el catalán como lengua de identificación, un 37,8% afirma que el castellano; y el 16,9%, catalán y castellano.