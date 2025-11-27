Los sindicatos de educación presentan un ultimátum al Departament y anuncian nuevas movilizaciones

Las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación -USTEC·STEs (IAC), ASPEPC·SPS, CCOO, CGT y UGT- han comparecido este jueves en rueda de prensa ante el Departament d'Educació i Formació Professional (FP) para denunciar el "inmovilismo" de la Conselleria y hacer pública su contrapropuesta de calendario de negociación, registrada oficialmente esta misma mañana.

Los sindicatos han denunciado que, después de un año de legislatura, no se ha producido ningún avance significativo que mejore las condiciones laborales del personal educativo ni que aporte medidas estructurales para mejorar la calidad del sistema educativo. Según las organizaciones, las carencias estructurales siguen sin respuesta y los compromisos adquiridos por el Departamento no se han cumplido.

Este contexto -afirman- justifica el ciclo de movilizaciones iniciado recientemente, que arrancó con la manifestación del 15 de noviembre, una movilización que reunió a miles de personas y que evidenció el profundo malestar de la comunidad educativa.

Rechazo a una Mesa "vacía de contenido"

El martes 18 de noviembre, el Departament convocó una Mesa Sectorial que, según los sindicatos, no incorporaba ninguno de los temas que la parte social había exigido negociar. Ante esta situación, todas las organizaciones con representación decidieron no asistir de forma unitaria, considerando que el orden del día suponía una falta de respeto hacia el colectivo.

Según el relato de los sindicatos, la presión ejercida llevó al Departament a presentar una propuesta con 15 mesas técnicas hasta el 25 de junio. Aun así, los sindicatos consideran que esta iniciativa es "totalmente insuficiente", ya que no prioriza las demandas esenciales, carece de concreción y dilata deliberadamente la negociación para reducir la capacidad de movilización del personal. Los sindicatos apuntan que la contrapropuesta establece un marco de negociación "real" hasta mediados de febrero y prioriza los temas urgentes y estructurales para garantizar tanto la calidad educativa como unas "condiciones laborales dignas".

Protestas el 3 y el 10 de diciembre

En paralelo a la contrapropuesta, los sindicatos han hecho un nuevo llamamiento a la movilización de los docentes y del personal educativo el 3 de diciembre, con una concentración delante de la sede de la conselleria, coincidiendo con la primera reunión. En segundo lugar, hacen un llamamiento a la movilización el 10 de diciembre con concentraciones en las puertas de los centros educativos, así como acciones frente al Departamento y a los servicios territoriales.

Los sindicatos están ahora a la espera de la respuesta de la conselleria sobre el cambio en el calendario de las negociaciones y, según cuál sea esta respuesta, se plantearían otros tipos de acciones, entre las que podría haber una huelga, aunque todavía no se encuentran en ese escenario.