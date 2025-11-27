Rosa Pàmies-Vilà, nueva coordinadora de la PAU en Cataluna

Rosa Pàmies-Vilà (Les Borges del Camp, 1984) ha sido nombrada esta mañana nueva coordinadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de Catalunya por un período renovable de cuatro años. Pàmies-Vilà toma así el relevo en el cargo de Pilar Gómez Cardó.

Rosa Pàmies-Vilà es ingeniera industrial (UPC, 2008) y doctora en Ingeniería Biomédica (UPC, 2012). Actualmente es profesora agregada del Departamento de Ingeniería Mecánica de la UPC, donde ha ejercido como secretaria académica desde 2023.

Su trayectoria combina experiencia investigadora, docente, gestión universitaria, innovación educativa y divulgación científico-tecnológica, con una clara vocación de servicio al sistema educativo catalán. En el ámbito de la investigación, es miembro del Laboratorio de Biomecánica (BIOMEClab) dentro del Instituto de Investigación e Innovación en Salud (IRIS, UPC) y del Instituto de Investigación Sant Joan de Déu (IRSJD, CERCA).

En el ámbito de la docencia universitaria y la innovación, Pàmies-Vilà tiene 17 años de experiencia docente y ha impartido clases en estudios de grado y máster del ámbito de la ingeniería mecánica, tanto en la UPC como en la Universitat Rovira i Virgili (URV). Ha participado activamente en la planificación académica, el diseño de asignaturas y contenidos formativos, la coordinación de materias y la actualización de planes de estudios. Desde 2025, es la coordinadora del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales en la ETSEIB, y de la especialidad de Ingeniería Biomédica del Máster Universitario en Ingeniería Industrial.

Desde 2011 está vinculada al equipo de profesorado implicado en el área de Tecnología de la PAU. Fue subcoordinadora de Tecnología Industrial y de Electrotecnia entre 2012 y 2018, tarea que compaginó con las funciones de vigilante y correctora (2012-2016), y presidenta de tribunal (2017-2018). Desde 2019 ejerce como responsable de la materia de Tecnología Industrial a nivel de Catalunya, liderando su adaptación al nuevo modelo curricular Tecnología e Ingeniería (2024).