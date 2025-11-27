Presencia de piezas de metal en una sopa vendida en Catalunya

La seguridad en la cadena de distribución de alimentos ha vuelto a activar sus mecanismos de protección al consumidor tras detectarse una incidencia grave en un producto de amplio consumo. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido un comunicado oficial informando sobre la retirada inmediata de varios lotes de sopa deshidratada debido a la presencia de cuerpos extraños. En concreto, se ha confirmado la existencia de fragmentos de metal y caucho en el interior de los envases, lo que representa un riesgo físico evidente para cualquier persona que ingiera el producto.

Esta alerta ha llegado a conocimiento de las autoridades españolas gracias al funcionamiento eficaz del Sistema de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). Han sido las autoridades sanitarias de Rumanía las que han trasladado la notificación inicial, permitiendo así una actuación rápida en el resto de los estados miembros. Resulta fundamental destacar que la detección del problema proviene del autocontrol de la propia empresa fabricante. La compañía, cumpliendo con la legislación vigente y actuando con responsabilidad corporativa, comunicó la incidencia a las autoridades competentes para evitar que alimentos no seguros lleguen a la mesa de los ciudadanos.

Identificación precisa de los lotes y zonas afectadas

Es vital que los consumidores revisen sus despensas para verificar si poseen el producto señalado. Se trata de la Sopa de pollo con fideos de la conocida marca Knorr, presentada en formato de sobre deshidratado con un peso de unidad de 63 gramos. Los paquetes afectados corresponden específicamente a los números de lote 527922C93 y 528022C93. Ambos lotes comparten la misma fecha de caducidad, fijada para abril de 2027 (04/2027), y se conservan a temperatura ambiente.

Respecto a la distribución geográfica, la información disponible hasta el momento indica que estos lotes se han comercializado inicialmente en diversas comunidades autónomas. Entre los territorios donde se ha confirmado la venta se encuentran Cataluña, Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad de Madrid. Existe la posibilidad, sin embargo, de que se hayan producido redistribuciones secundarias a otras regiones del país, por lo que la vigilancia debe extenderse a todo el territorio nacional.

Protocolos de actuación y retirada del mercado

Para gestionar esta incidencia con la celeridad requerida, la información ha sido transmitida a las autoridades competentes de las comunidades autónomas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). El objetivo prioritario consiste en verificar la retirada inmediata de los productos afectados de los canales de comercialización, asegurando que ningún supermercado o tienda de alimentación continúe ofreciendo estos sobres de sopa al público.

Los cuerpos extraños como el metal o el caucho en un alimento pueden provocar lesiones dentales, cortes en la boca o problemas más graves en el tracto digestivo si llegan a ser ingeridos accidentalmente. Por este motivo, la actuación de los servicios de inspección está siendo exhaustiva para garantizar que los lotes 527922C93 y 528022C93 desaparezcan de los estantes a la mayor brevedad posible.

Recomendaciones directas para los consumidores

La recomendación principal de las autoridades sanitarias es clara y directa. Aquellas personas que tengan en su domicilio envases de Sopa de pollo con fideos Knorr que coincidan con los lotes mencionados deben abstenerse de consumirlos bajo cualquier circunstancia. Devolver el producto al punto de venta o desecharlo son las opciones más prudentes para evitar riesgos innecesarios.

Cualquier otro lote de la misma marca que no corresponda con la numeración indicada no está afectado por esta alerta y puede consumirse con normalidad. Mantenerse informado a través de los canales oficiales de la AESAN y verificar los datos del etiquetado antes de cocinar productos de larga duración es una práctica aconsejable para garantizar la seguridad alimentaria en el hogar. La colaboración ciudadana y la difusión de esta información son herramientas clave para minimizar el impacto de este tipo de incidentes sanitarios.