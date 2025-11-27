Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 27 de noviembre de 2025
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 27 de noviembre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 27 de noviembre de 2025La portada de EL PERIÓDICO del 27 de noviembre de 2025
- Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
- Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
- Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
- Vuelve la ola de frío a Barcelona y resto de Catalunya: quedan días
- Ramón Vallés, piloto de Líneas Aéreas: 'Cuando aterrizo en Barcelona me encanta comunicar al pasaje nuestro skyline: la Sagrada Familia, el Tibidabo, Montserrat…
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
- Rebelión en los institutos-escuela catalanes contra la orden de hacer clase todas las tardes
- Catalunya recupera 300 recetas de cocina en vías de extinción, con la ayuda de decenas de abuelas cocineras
Una testigo del incendio del hospital de Cartagena: "Al darme la vuelta, la ventana estaba llena de fuego, daba mucho miedo"
Conectar empresas y personas, la misión de la contratación inclusiva
Contenido ofrecido por la Generalitat de Catalunya