Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inteligencia artificial

OpenAI niega responsabilidad en el suicidio de un joven tras interactuar con ChatGPT

OpenAI pasará a ser parcialmente una empresa con ánimo de lucro

OpenAI pasará a ser parcialmente una empresa con ánimo de lucro

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La tecnológica OpenAI ha negado ser responsable del suicidio de un joven de 16 años que se quitó la vida tras interactuar con ChatGPT durante meses, y ha atribuido su caso a un "uso indebido" de la herramienta.

"Las lesiones y daños alegados por los demandantes fueron causados o contribuidos (...) por uso indebido, no autorizado, imprevisible e inapropiado de ChatGPT por parte de Adam Raine", argumenta OpenAI en un documento presentado esta semana ante el Tribunal Superior de California en San Francisco, según NBC News.

La compañía que dirige Sam Altman respondió así a la demanda interpuesta el pasado agosto por los padres del fallecido, Matt y Maria Raine, en la que afirman que ChatGPT "ayudó activamente a Adam a explorar métodos de suicidio". Los Raine creen que tanto OpenAI como su propietario, Sam Altman, son responsables de la muerte del adolescente al supuestamente apresurarse a comercializar la versión del chat GPT-4o pese a problemas de seguridad.

Sin embargo, según OpenAI, Raine violó varias reglas de los términos de la aplicación, como la prohibición de su uso para menores de 18 años sin consentimiento de sus padres o tutores legales, informa NBC. La tecnológica también incide en que la herramienta advierte a los usuarios de que "no deben confiar en sus respuestas como única fuente de verdad" y asegura que, en sus conversaciones, ChatGPT insistió más de cien veces a Raine en que buscara ayuda.

OpenAI, convertido en los últimos años en uno de los gigantes estadounidenses de la IA, reitera así que el suicidio de Adam derivó de su rechazo a "atender advertencias y buscar ayuda", así como de la "falta de respuesta de otros a sus signos evidentes de angustia".

Noticias relacionadas y más

En una entrada en su página web, la tecnológica destaca que su respuesta a la demanda de los Raine "incluye hechos difíciles sobre la salud mental de Adam y sus circunstancias de vida". "La demanda original incluía fragmentos selectivos de sus conversaciones que requieren más contexto, el cual hemos aportado en nuestra respuesta", agrega.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
  2. Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
  3. Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
  4. Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
  5. Rebelión en los institutos-escuela catalanes contra la orden de hacer clase todas las tardes
  6. Vuelve la ola de frío a Barcelona y resto de Catalunya: quedan días
  7. Circula el primer tren por las nuevas vías de ancho internacional de Castellbisbal
  8. Mercè Conangla, experta en educación emocional: 'Si a los jóvenes prefieren que el Estado les sustente será un campo abierto a las dictaduras

Josep Calbó gana las elecciones al rectorado de la UdG con un 57% de los votos

Josep Calbó gana las elecciones al rectorado de la UdG con un 57% de los votos

Tres astronautas europeos participarán en misiones de la Nasa en la Luna

Tres astronautas europeos participarán en misiones de la Nasa en la Luna

La primera edición de los premios Generación + reconoce el talento y la visión de la población sénior

La primera edición de los premios Generación + reconoce el talento y la visión de la población sénior

Encuesta CIS: Dos de cada tres ciudadanos piensan que España podría entrar en guerra en los próximos años

Este es mi truco favorito para que tu mente deje de castigarte por sentir

Este es mi truco favorito para que tu mente deje de castigarte por sentir

Declaran culpable a la acusada de causar el incendio en que murió su suegro en Eivissa

Declaran culpable a la acusada de causar el incendio en que murió su suegro en Eivissa

OpenAI niega responsabilidad en el suicidio de un joven tras interactuar con ChatGPT

OpenAI niega responsabilidad en el suicidio de un joven tras interactuar con ChatGPT

¿Desvelada la materia oscura luego de 100 años de búsqueda?

¿Desvelada la materia oscura luego de 100 años de búsqueda?