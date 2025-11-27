Niubó, dispuesta a acelerar el diálogo con los sindicatos para las negociaciones salariales
La consellera de Educació dice que el Gobierno acudirá a la reunión convocada para el 3 de diciembre con voluntad de "mano extendida"
ACN
La consellera de Educació, Esther Niubó, se ha mostrado dispuesta a "intensificar el diálogo" con los sindicatos educativos para acelerar el calendario sobre las negociaciones destinadas a abordar las condiciones laborales de los docentes. En una atención a los medios desde Bruselas, la dirigente socialista ha señalado que confía en "acelerar" las conversaciones en lo posible y ha añadido que el ejecutivo catalán acudirá a la próxima reunión convocada para el 3 de diciembre con la voluntad de "dialogar" y con "la mano extendida". "Esperamos que todo esto contribuya a la mejora que queremos para el sistema educativo en Catalunya", ha resumido.
Según Niubó, en su departamento, los últimos meses han servido para "trabajar" y "llegar a acuerdos importantes", como por ejemplo mejoras en el ámbito de los docentes de más de 55 años. "A partir de aquí, esperamos que, con la misma voluntad de entendimiento, podamos lograr más", ha remarcado la consejera.
Por otro lado, la dirigente socialista ha negado que el Gobierno tenga la voluntad de "dilatar" las negociaciones con los sindicatos, defendiendo que el calendario de reuniones planteado inicialmente y que se alargaba durante todo el curso tenía que servir para "poder trabajar más cuestiones". En cualquier caso, Niubó ha apuntado que se han tenido en cuenta las peticiones de los sindicatos y se ha mostrado "convencida" que se podrá abordar el calendario de reuniones este próximo 3 de diciembre.
