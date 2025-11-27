Una catalana, la persona más longeva del Panel Europeo de Ciudadanos: "No hablamos lo suficiente con los jóvenes"

Anna Hulbert y Maria Teresa Vila son las dos catalanas —vecinas de Barcelona y Montgat respectivamente— que han participado en el último Panel de Europeo de Ciudadanos promovido por la Unión Europea (UE) en Bruselas. "No tenía ni idea de lo que me iba a encontrar, pero me sorprendió muy positivamente", explica Hulbert, arquitecta de origen brasileño que lleva 18 años viviendo en Barcelona y afirma tener "un corazón catalán". El caso de Vila es más peculiar, pues a sus 85 años es la persona más mayor que ha participado en la presente edición de una iniciativa con la que la UE busca conocer la opinión y el sentir de los ciudadanos europeos para, a partir de aquí, diseñar las políticas comunitarias.

Este último foro ha puesto el foco en la equidad intergeneracional. Tanto Vila como Hulbert supieron de la posibilidad de participar en el panel "de rebote". En el caso de Vila, fue una amiga quién le comunicó la posibilidad de asistir, mientras que Hulbert encontró una carta sin destinatario en su buzón. El panel ciudadano ha contado con la participación de 150 personas de los 27 países miembros.

Vila ha dedicado su vida laboral al mundo de la confección, pero siempre ha mostrado "un especial interés por la enseñanza", llegando a ser presidenta de las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos en Catalunya. Reconoce que siempre ha sido una persona "muy movida" y que, tras jubilarse, ha estado cansada de "no hacer nada". Afirma que aceptó participar en el panel "precisamente porque el tema a tratar era la equidad intergeneracional. A mí siempre me ha gustado tratar con personas más jóvenes, que a menudo no es nada fácil, y siempre me han suscitado interés. Las personas mayores a veces no tienen razón porque ni siquiera se molestan en intentar comprender cómo son los jóvenes".

La equidad intergeneracional —el tema del panel de este año— hace referencia a la igualdad de derechos y oportunidades entre las presentes y futuras generaciones. "Es de alguna forma poner de relieve cuáles son las diferencias entre la gente joven y la gente adulta y qué se debería hacer para que hubiera más justicia entre estas ellas", explica Vila. Ella considera que no existe un diálogo entre las generaciones más mayores con las más jóvenes, y que incluso se ha llegado a perder "dentro de las propias familias".

Recomendaciones

Los 150 participantes realizaron diversos coloquios en distintos grupos para plantear problemas y soluciones referentes a la equidad intergeneracional. Se redactó un documento con numerosas recomendaciones y se le entregó al comisario de la UE Glenn Micallef.

La entrega la realizaron de forma simbólica la persona más joven del panel con la más mayor, Vila. Para ella, uno de los temas a tratar que tuvo mayor relevancia fue la agricultura. "Los agricultores cada vez se hacen más mayores y no disponen de relevo, por diversos factores. Trabajan de sol a sol y no tienen suficiente rendimiento económico", expresa Vila.

Otro tema que cobró gran relevancia fue el de la educación política de los más jóvenes, que para Vila tiene "una cara y una cruz". Por un lado se debe enseñar a los adolescentes qué es la democracia y los conceptos políticos más básicos, pero por otro debe hacerse "evitando que se decanten hacia ninguna ideología".

Aprovechando el reciente 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y la creciente noción entre los más jóvenes de que su mandato fue positivo, Vila comenta que la culpa de esta desinformación recae directamente sobre su generación: "La culpa es nuestra, de las personas mayores. No hablamos lo suficiente con los jóvenes".

La experiencia de Vila estuvo marcada por ser la persona de edad más avanzada, aunque reconoce que "como mi aspecto físico no acompaña a mi edad, no se pensaban que era la persona más mayor. Esto sí que me gustó". Ella también resalta el buen sabor de boca que le dejó su experiencia en Bruselas:" Me sentí muy escuchada e incluso aplaudida, que hacía años que no me pasaba", afirma.

Maria Teresa Vila y la persona más joven del panel haciendo entrega de las recomendaciones al comisario Glenn Micallef / Comisión Europea

Hulbert comenta que tuvo una experiencia muy "enriquecedora" y que le sorprendieron las diferencias de edad, culturales e idiomáticas de los participantes. "Cada uno ha podido contribuir a través de su experiencia y su realidad", expresa Hulbert. Aún así, admite que hubiera preferido disponer de más tiempo para realizar "reflexiones más profundas" acerca de los temas que ella considera vitales para la sociedad.

Ambas destacan la importancia de que las administraciones impulsen iniciativas donde la ciudadanía lleve la voz cantante y se sienta escuchada. "Es muy importante que las administraciones promuevan estas iniciativas. Creo que se está haciendo cada vez más, aquí en Barcelona tenemos muchos procesos participativos", declara Hulbert. Como otra nota positiva, Vila remarca que el panel de este año "ha supuesto aprender que fuera del círculo de nuestro país, hay muchas ganas de solucionar nuestros problemas y colaborar entre generaciones para que los jóvenes de hoy en día no vuelvan a caer en los mismos errores que caímos nosotros".