Profesores y alumnos recorren el centro de Madrid en la gran manifestación universitaria: "Destruir la pública es fabricar desigualdad"

El segundo día de huelga universitaria en la Comunidad de Madrid ha terminado este jueves con una gran marcha que iniciaba en Atocha alrededor de las 18.00 horas y ha culminado en la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Allí, los manifestantes han exigido un aumento de la financiación para las seis universidades públicas madrileñas. La convocatoria llega tras un seguimiento del 75% en la primera jornada y el 70% en la segunda, marcada por piquetes informativos y pasacampus a lo largo de la mañana. En la Universidad Complutense de Madrid (UCM), centro que ha tenido que pedir un préstamo al Gobierno autonómico para hacer frente a su déficit, ha habido un seguimiento del 90%. Las plataformas universitarias reiteran su principal demanda: que la Comunidad destine el 1% del PIB regional a la educación superior, frente al 0,4% actual, cifra que tanto trabajadores como estudiantes consideran insuficiente.

Los convocantes también reclaman la retirada de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), a la que acusan de "atentar contra el servicio público educativo" y de incurrir en "inconstitucionalidad" al obviar posibles conflictos de interés en los consejos sociales y económicos y permitir el uso de recursos públicos en beneficio privado. "Queremos que sea un proyecto participativo, que cuente con la visión de toda la comunidad universitaria y que sea consensuado, en la que entren todos los actores implicados a decidir cuáles son los intereses mejores de la universidad pública", explica Eva Aladro, profesora de la UCM y portavoz de la coordinadora de plataformas en defensa de las universidades públicas a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Los manifestantes avanzan hacia Sol / Redacción

Asimismo, señala que la financiación está "bajo mínimos" y "obligando a las universidades a entrar en quiebra técnica". "No es creíble que, estando en una situación de crecimiento económico, se esté estrangulando a las universidades públicas de Madrid. No hay nadie que trabaje en estas universidades y defienda que están bien financiadas ahora mismo. Es fundamental duplicar el presupuesto, pues son el motor de las innovaciones, de la actividad empresarial en Madrid y de la creación y la cultura en toda nuestra sociedad madrileña", ha añadido.

"Afrontamos hoy el segundo día de huelga universitaria, una huelga que ha sido un éxito total, tanto el primer día como el segundo. Los campus están vacíos, las aulas están vacías, los autobuses universitarios están vacíos y está claro que la comunidad universitaria le ha dicho no a los presupuestos de la Comunidad de Madrid, ha dicho no a la falta de financiación de la universidad pública madrileña y desde luego ha dicho no a un proyecto de ley de universidades que solo busca fomentar la privatización del sistema universitario, que busca el control de las universidades públicas a través de sus consejos sociales, que hace un alegato a favor de la represión del movimiento estudiantil y, en general, del movimiento de protesta, y que desde luego no soluciona para nada los problemas de financiación de las universidades públicas. Por eso hemos salido a la huelga con un gran éxito y, desde luego, volveremos a las calles si el Gobierno autonómico no cambia su postura", ha señalado al inicio de la manifestación Jesús Escribano Martínez, secretario de universidad de la Federación de Educación y Sectores Socioeducativos de CCOO Madrid.

Los manifestantes por la universidad pública avanzan hacia Sol / Redacción

La concentración de este jueves ha congregado a miles de personas en la estación de Atocha, entre asociaciones estudiantiles, profesores, sindicatos y entidades que defienden la educación pública. Todos ellos se han dirigido hasta la Puerta del Sol al grito de "¡Ayuso, payasa, paga tú las tasas!" y "¡La lucha es el único camino!". Bajo el lema "Si no hay respiro para las universidades, no habrá paz para quienes nos asfixian", los manifestantes alegan que, de no conseguir que sus reivindicaciones se escuchen, amenazarán con convertir los paros en una huelga indefinida.

También en la manifestación, Raquel Herrera, profesora titular en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), asegura que la universidad está infrafinanciada desde la crisis de 2008. "El estrangulamiento al que se somete a la pública conllevará una pérdida de calidad. Nuestros egresados tienen una empleabilidad altísima y no podemos permitir que este derecho, que tantas décadas ha costado conseguir, se eche a perder. La Comunidad ha permitido abrir universidades privadas de calidad escasa y promoviendo el negocio frente a la educación", sostiene. Según expone Herrera, en la Comunidad de Madrid, el 38% de los universitarios pertenecen a universidades privadas, frente al 18% del conjunto de España: "Las familias madrileñas se están endeudando para que sus hijos e hijas accedan al sistema universitario superior a costa de la universidad pública, que tanto esfuerzo nos ha costado mantener. Destruir la universidad pública es fabricar desigualdad".

Al grito de "¡La uni no se vende, la uni se defiende!", Jaume, estudiante de Medicina en la UAM, se sitúa al frente de la manifestación. "Hemos visto cómo nuestras instalaciones empeoran progresivamente, se nos caen los techos, cómo las condiciones de los profesores van a peor, con un aumento de figuras precarias y temporales como la del profesor asociado. Nuestro grado se ofrece mayoritariamente en universidades privadas en las que tienes que pagar 20.000 euros al año para poder estudiar. Invertir en la universidad es invertir en la sociedad y pedimos un fin a la interferencia de las empresas privadas en la universidad pública", critica. Junto a sus compañeros de clase, razona que "es una pérdida de independencia dejar que estas entidades elijan qué grados se cierran, cuántas plazas tiene o qué proyectos se financian. No es aceptable. Si la LESUC, tal y como está escrita, se aprueba, significaría que estas protestas no se podrían hacer. No podríamos ni colgar un cartel. Esta ley plantea multas de hasta 300.000 por un derecho tan básico como el de manifestarse".

Pancarta sobre el suelo de Sol / P.T.

Los manifestantes han comenzado a llegar a la Puerta del Sol una hora después de iniciar el recorrido. Allí, han extendido una pancarta de gran tamaño con la frase "Si tocáis lo público, tomaremos las calles". Tras sentarse por varios minutos y leer un manifiesto final en el que se ha anunciado una nueva movilización el próximo 4 de diciembre, la protesta llega a su fin. "Estamos llenas de emoción. El dato oficial es que han venido 55.000 personas. Cuando nosotras ya estábamos aquí, en Sol, a las 19:30 horas, todavía seguía gente en Atocha. Tenemos los pelos de punta con cómo se ha gestado este movimiento con estudiantes, profesorado y trabajadores que se han movilizado para denunciar la situación que vivimos las universidades públicas madrileñas", señala Alba Lirón, portavoz de la plataforma UCM x la pública y doctoranda en Matemáticas, tras leer el manifiesto. Sin embargo, fuentes de la Policía han estimado una participación de 6.500 personas, según ha recogido EFE

Críticas del Gobierno regional

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha cuestionado la legitimidad de las protestas. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, defendió que el Gobierno madrileño está "comprometido" con la mejora de la calidad y la financiación del sistema universitario y acusó a los convocantes de "manifestarse contra quien invierte en el futuro de la universidad pública". Además, aseguró que "no hay justificación" para las movilizaciones y lamentó que parte de la comunidad académica proteste "mientras permanece callada" ante lo que calificó de "cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez al cupo independentista", que, según dijo, restarán 170 millones de euros anuales a las universidades madrileñas.

El consejero subrayó que la Comunidad trabaja en "un nuevo modelo de financiación plurianual, revisable y adaptado a las necesidades" de los centros, y destacó la "comunicación fluida" con los rectores. También recordó que el proyecto de Presupuestos para 2026 prevé una partida de 1.239,7 millones de euros para las universidades públicas, 75,3 millones más que el año anterior, lo que supone un incremento del 6,5% y más del 4% del gasto total de la región.