Una jueza de Barcelona investiga por prevaricación a dos miembros del comité que autorizó la eutanasia de Noelia

El Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona ha abierto diligencias de investigación contra el médico F.M. y la jurista M.M.P., miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGEC) que intervinieron en la autorización de la eutanasia de Noelia, la paciente de 24 años con paraplejia que tiene concedido morir de forma asistida por los tribunales pero que está a la espera de acabar con el proceso judicial tras los recursos presentados por su padre.

Precisamente, el padre está representado por la Fundación Española de Abogados Cristianos quien presentó una querella contra los dos miembros de la CGEC por los presuntos delitos de falsedad en documento público y prevaricación administrativa. La querella indica que los dos acusados, en su condición de médico y jurista designados como la “dupla” evaluadora de la CGEC, reconocieron en sede judicial haber simulado un desacuerdo en su informe de 2 de julio de 2024 para poder elevar el caso al pleno de la Comisión. Para Abogados Cristianos esta simulación supone falsear un documento público esencial del procedimiento de eutanasia y desvirtuar por completo el cauce legal previsto en la ley.

Por eso, la querella remarca que informe en el que se basó la decisión de autorizar la eutanasia a Noelia está viciado desde el origen, todo el procedimiento es nulo y, por tanto, no se puede ejecutar la eutanasia a la joven con mínimas garantías jurídicas.

Además de abrir una investigación, el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona ha ordenado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Barcelona, que tramitó la eutanasia de Noelia, que remita testimonio de la sentencia y la grabación de la vista en la que se habrían producido las declaraciones de los profesionales del CGEC que denuncia la querella.

Tras conocerse esta resolución, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que "no se puede acabar con la vida de una persona sobre la base de un procedimiento nulo y construido sobre una mentira. Si quienes debían garantizar la ley reconocen que falsearon un informe, la eutanasia de Noelia no puede seguir adelante. Vamos a hacer todo lo posible para que no se lleve a cabo".

Abogados Cristianos insiste en que "la actuación de los miembros de la Comisión no ha dado más garantías a la paciente, sino a la propia Administración, blindando la decisión y dificultando su control judicial". Por ello, la fundación reclama que se suspenda cualquier ejecución de la eutanasia mientras se investiga la posible comisión de delitos de falsedad documental y prevaricación.

Segunda querella

En septiembre pasado Abogados Cristianos presentó otra querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra 7 de los 11 miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya (CGEC) que concedieron la eutanasia a Noelia. La fundación, que representan al progenitor en esta causa, señalan que siete de los 11 miembros de la comisión tienen intereses personales a favor de la eutanasia y por eso presuntamente prevaricaron al resolver a favor de Noelia, quien pidió la muerte asistida en abril del año pasado al ser consciente de no poderse recuperar de las lesiones y secuelas que padece.

Según la querella, los miembros de la Comisión se la concedieron en julio de 2024 pero no pudo llevarse a cabo a inicios de agosto de ese año después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 12 de Barcelona aceptase el recurso del padre contra la decisión de la comisión y la paralizase. El proceso judicial sigue abierto después de que el TSJC refrendase la eutanasia de Noelia pero reconociera que el progenitor tiene derecho a agotar todas las instancias judiciales para impedir esta muerte asistida de su hija.