Josep Calbó gana las elecciones al rectorado de la Universitat de Girona con un 57% de los votos

El catedrático de Física Josep Calbó ha ganado las elecciones al rectorado de la Universitat de Girona por un 57% de los votos. Este jueves se han anunciado los resultados de los comicios que se han hecho de forma telemática a lo largo de la jornada. El segundo candidato con más votos ha sido Albert Ruda, con un 26,11% de los votos y por último, José Manuel Fernández con un 11,02%. Como Calbó ha conseguido más de la mitad de los votos, se convierte en rector y no habrá que hacer una segunda vuelta.

La participación de las elecciones ha llegado al 79,6%. El colectivo que más ha participado ha sido el personal docente e investigador, con un 90,47% de la gente que ha votado y, por el contrario, solo han votado un 13,04% de los estudiantes.

Las elecciones al rectorado de la UdG se han resuelto con una única vuelta. La comunidad educativa podía votar este jueves entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde de forma telemática a uno de los tres candidatos que optaba a relevar Quim Salvi. Josep Calbó, Albert Ruda y José Manuel Fernández-Real optaban a la elección con el reto de superar el 50% de los votos para lograr el cargo en la primera vuelta.

Después del escrutinio, se han anunciado los resultados, que proclamaban el catedrático de Física como ganador de las elecciones con el 57% de los votos ya ponderados. El candidato ha recibido numerosos aplausos en la sala de grados de la Facultad de Letras, donde se ha hecho el acto de proclamación de los resultados.

Físico especializado en clima

Josep Calbó Angrill es físico, licenciado en Ciencias Físicas (UB, 1988) y doctor en Ciencias (UPC, 1993). Además, es catedrático de Física a la UdG, especializado en meteorología, clima y cambio global. Ha estado director del Instituto de Medio Ambiente (2000–2003) y vicerrector en diferentes etapas; es miembro numerario del Institut de Estudis Catalans y presidente del Consejo Asesor del Servei Meteorològic de Catalunya. Ha estado vicerrector en varias ocasiones y, de hecho, ocupaba este cargo en la actualidad.

En su discurso de agradecimiento, Calbó ha asegurado que trabajará para conseguir "una institución todavía más cohesionada, más abierta y más preparada por los retos de futuro". Además, el ganador de las elecciones ha agradecido el trabajo hecho por todos los rectores que lo han precedido y ha anunciado que a lo largo de los próximos seis años velarán "por el bienestar físico y emocional" de todos los miembros de la universidad.

En segunda posición ha quedado Albert Ruda, que ha sumado un 26,11% de los votos. Es licenciado en Derecho y había estado decano de la facultad entre el 2016 y el 2024. Por último, José Manuel Fernández-Real ha sido el tercer candidato con menos apoyo, consiguiendo solo el 11,02% de los votos de forma ponderada. Fernández-Real es médico y decano de la Facultad de Medicina.

Un 7,9% más de participación

Las elecciones de este jueves ha sido de un 20,41%, hecho que supone un incremento de prácticamente ocho puntos por encima del último proceso, y se han contabilizado 3.189 votos, sobre un censo de 15.623 personas. Se trata de 493 miembros del personal docente e investigador permanente, 1.234 trabajadores de personal docente e investigador no permanente, 13.127 estudiantes y 769 personas de personal técnico, de gestión y administración.

A pesar de todo, el voto de cada una de estas personas no vale igual y el sistema electoral dentro de la UdG es ligeramente más complejo en comparación con otros comicios abiertos a toda la ciudadanía. De este modo, el personal docente e investigador permanente tienen mucho más peso en comparación con el resto. Curiosamente, es el colectivo menos numeroso pero que acaba teniendo un poder más decisivo en las elecciones de la universidad.

Los votos recogidos de todos estos trabajadores suponen el 51% del total. Por otro lado, el voto de los estudiantes queda más diluido, puesto que representa un 25%, pero es el colectivo más numeroso de largo. El resto, el personal docente e investigador no permanente y el personal técnico, de gestión y administración de servicios, tienen una ponderación del 12% para cada uno.

Al mismo tiempo, pero, el PDI también ha sido el que más ha participado en las elecciones, concretamente han votado un 90,47% de los profesores e investigadores permanentes. Casi uno de cada tres profesores no permanentes han participado en estas elecciones (31,36%) y por parte del PTGAS, la participación ha sido del 77,63%. Por último, los estudiantes hansido los que menos han votado de forma telemática, con solo un 13,4% de participación.