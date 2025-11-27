Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Palamós

Incendio de vegetación en Palamós: confinada la zona de Cala Corbs y ya está estabilizado

Los Bomberos trabajan en la zona con varias dotaciones terrestres y el fuerte viento puede dificultar la extinción

Imagen del incendio de Palamós visto desde el aire.

Imagen del incendio de Palamós visto desde el aire. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Los Bomberos trabajan desde poco después del mediodía en un incendio forestal en Palamós que ha obligado a confinar de forma preventiva la zona de Cala Corbs, donde hay casas aisladas y a donde llega el humo del fuego.

Se han destinado 21 dotaciones terrestres con unidades del GRAF (Grupo de Refuerzo de Actuaciones Forestales), miembros del EPAF (Equipo de Prevención Activa Forestal) y un helicóptero bombardero. También trabajan en la zona dos aviones de vigilancia y ataque (AVA) pese a la fuerte tramontana que sopla.

El fuego ha empezado en un pinar cercano a la playa del Castell y Cala Corbs, en el Espacio de Interés Natural Castell-Cap Roig, y según los Bomberos es una zona de difícil acceso que se complica aún más debido a la tramontana.

La gran columna de humo es visible desde varios puntos del municipio, alarmando a algunos vecinos.

Inicialmente, los Bomberos preveían que la fuerte tramontana dificultaría la extinción, pero finalmente el incendio ha evolucionado de forma favorable, aseguran, y lo han dado por estabilizado poco después de la una y media del mediodía. El viento ha permitido contener los flancos y frenar la expansión de las llamas. Además, el incendio avanzaba hacia el mar.

Protección de viviendas

A mediodía, los Bomberos han priorizado las descargas de los medios aéreos en el flanco derecho, y se han situado para proteger viviendas cercanas a la zona del incendio, con personas confinadas en el interior. Los medios terrestres trabajaban el flanco izquierdo y finalmente han podido contener los flancos. Aun así, mantienen 21 dotaciones en la zona, según informan hacia la una y cuarenta y cinco.

En el área también trabajan la Policía Local de Palamós, los Mossos d'Esquadra, que han cortado los accesos a la zona, y el SEM.

