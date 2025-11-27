¿En qué medida se habla catalán en mi municipio?: Buscador por territorios

La realidad sociolingüística catalana es extremadamente compleja. Este jueves el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha hecho públicos los datos por territorios de la encuesta sobre usos lingüísticos realizada por la Conselleria de Política Lingüística del Govern de la Generalitat y el Idescat cuyos primeros datos se presentaron en febrero.

La fotografía, poniendo la lupa 'vegueria' por 'vegueria', no ofrece demasiadas sorpresas. El Ámbito Metropolitano de Barcelona –el territorio más poblado y el que acoge menor proporción de personas nacidas en Catalunya (un 56,6%)– es donde menos se habla catalán, situándose por debajo de la media de Catalunya en cuanto al conocimiento de la lengua y a la población que tiene el catalán como lengua inicial única (22,3%), de identificación única (22,9%) y habitual única (24,7%).

Del 53 al 23

En Terres de l’Ebre, Comarques Centrals y Alt Pirineu, los territorios con más personas nacidas en Catalunya, alrededor del 68%, con un porcentaje de nacidos en el extranjero en torno al 20%, el porcentaje de población que tiene el catalán como lengua inicial es mayoritario. El 57,7% en Terres de l’Ebre, el 51,2% en el Alt Pirineu y el 48% en las Comarques Centrals.

En cuanto a la lengua de identificación, Terres de l’Ebre tenía un 56,3 de personas que se identificaban con el catalán (cifra que asciende al 72,2% si se pregunta por el uso habitual). La lengua de identificación era el catalán en el Alt Pirineu para un 52,8% de los vecinos, y en las Comarques Centrals para el 52,4%. En lo que respecta al castellano, se identificaban con esta lengua el 14,8% de la población de Terres de l’Ebre, el 22,2% de l’Alt Pirineu y el 21% de Comarques Centrals.

En las Comarques Gironines el 40,3% de la población tiene el catalán como lengua de identificación y un 45% como lengua habitual, nueve puntos menos que en 2018. En el Camp de Tarragona el porcentaje desciende hasta el 37,2%, en el Penedès al 32,7% y en el área metropolitana de Barcelona al 22,9%.