La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado por la venta de obras de arte del convento

La Guardia Civil ha detenido esta tarde a Laura García de Viedma, la exabadesa del convento de Belorado, y a una persona más tras un registro realizado por orden del Juzgado de Briviesca (Burgos), según han informado fuentes de la investigación.

El arresto se enmarca dentro de la investigación que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos desarrolla por la presunta apropiación indebida de bienes catalogados como patrimonio histórico en el Monasterio de Santa María de la Bretonera de Belorado.

En el marco de estas actuaciones, dirigidas por el Juzgado de Plaza nº 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Briviesca, se ha detenido a las dos personas, entre ellas la exabadesa.

El registro, según adelantó El Diario de Burgos, se alargó durante varias horas y a primera hora de la tarde, uno de los furgones del Instituto Armado sacaba a la exabadesa del monasterio camino de la Comandancia de la Guardia Civil.

Piezas en venta en el mercado especializado

La investigación se inició tras detectarse en el mercado especializado de antigüedades diversas piezas que podrían corresponder al patrimonio histórico del Monasterio de Belorado. Se investigan posibles delitos de apropiación indebida agravada y de receptación.

Las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas intervenciones encaminadas al total esclarecimiento de los hechos, según informa la Guardia Civil.

Las exmonjas: "No hemos cometido ningún delito"

Entretanto, la comunidad monástica ha informado a través de un vídeo en Instagram que "desconocen todo" sobre este procedimiento judicial. "Carecemos por ahora de información precisa sobre los motivos o el alcance de dicha actuación. Nadie nos ha dicho que se iba a producir. Ha sido una sorpresa. No hemos cometido ningún delito", ha asegurado una de las exmonjas en la citada grabación, realizada mientras los agentes registraban el monasterio.

"Nuestra comunidad ha procurado siempre cumplir las leyes y acatar las resoluciones judiciales y administrativas, colaborando lealmente con la autoridad cuando hemos sido requeridas para ellos. No tenemos nada que ocultar", ha afirmado la exreligiosa, que dice no entender "cómo se ha llegado a esta situación sin haber trabado contacto con nosotras y buscado una solución menos aflictiva". "Estamos tranquilas y seguras", ha concluido

El juzgado de Briviesca falló a finales del pasado julio a favor de la Iglesia católica en su demanda de desahucio contra las exmonjas de Belorado, declaradas cismáticas cuando rompieron con el Vaticano hace más de un año, y las condenó a abandonar el monasterio, pero la Justicia paralizó el desahucio tras recurrir el fallo las ex religiosas.

No es el único procedimiento judicial entre la Iglesia y las exreligiosas. La justicia investiga dos causas penales: una por posibles acciones ilícitas en la venta de 1,7 kilos de oro por 121.000 y otra por presuntas estafas al alquiler del convento de Derio (Bizkaia), correspondiente a la orden, a un empresario alemán.