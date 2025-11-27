La consellera de Salut afirma que Lleida y Tarragona tienen atención limitada para ictus porque la mortalidad es inferior a la media

La consellera de Salut, Olga Pané, ha señalado que los pocos casos de ictus que hay en Lleida y Tarragona, con una mortalidad inferior a la media catalana, no justifican que el servicio de atención a las trombectomías funcione las 24 horas del día de lunes a domingo. Lo ha dicho en su comparecencia en la comisión de Salud del Parlament y en respuesta a preguntas de los diputados de Junts. Pané sí ha admitido que los hospitales Arnau de Vilanova de Lleida y Joan XXIII de Tarragona tienen falta de profesionales y también que, si el servicio ampliara su horario, los sanitarios deberían librar al día siguiente y no podrían realizar otras tareas.

La consellera ha recordado que, cuando el tratamiento de un paciente afectado por un ictus es necesario por la noche o en fin de semana, franjas horarias en que el servicio no está operativo en Lleida y Tarragona, se deriva a estas personas al Hospital de Bellvitge. Sí ha apuntado que la disponibilidad de los procedimientos durante 12 horas diarias, incluidos sábado y domingo, en Lleida y Tarragona, "es un objetivo".

Una actuación sanitaria rápida tras un ictus es clave para reducir la gravedad de las lesiones

Según la consellera Pané, la mortalidad por trombectomía en pacientes después del tercer mes del ictus se sitúa en Tarragona en un 16%, en Lleida en un 18% y la media catalana es del 21%.

La pregunta parlamentaria de Junts venía motivada por los limitados horarios de atención a ictus que hay en Tarragona y Lleida que obligan a quienes sufran un ictus fuera de estos horarios tengan que viajar hasta Barcelona para poder ser intervenidos.

En el caso de Lleida, el Hospital Arnau de Vilanova solo atiende de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas. En Tarragona, el Hospital Joan XXIII atiende de lunes a viernes entre las 08.00 y las 20.00, aunque tienen ya previsto ampliar el servicio.

Un ictus se produce por la interrupción del flujo sanguíneo en el cerebro. Es el equivalente a un infarto de corazón, pero en el cerebro. La sangre proporciona oxígeno y glucosa al cerebro, lo que lo mantiene vivo y funcionando. Si el flujo sanguíneo deja de alcanzar alguna zona del cerebro, sus células quedan dañadas y las funciones que cumple esa parte del cerebro alteradas. Ante un ictus, cuando se detectan las señales de alarma de un accidente cerebrovascular hay que trasladar al paciente al hospital de forma inmediata porque una actuación rápida puede reducir la gravedad de las lesiones.

El ictus es una enfermedad de altísima prevalencia. En España cada año se contabilizan 120.000 nuevos afectados y se espera un aumento de casos del 35% para 2035, según datos de la Conferencia de la Organización Europea de Accidentes Cerebrovasculares (ESOC) 2021.