La consellera Niubó urge a "romper barreras de acceso” a la FP para los más vulnerables en un discurso en catalán en Bruselas

La consellera de Educació i FP, Esther Niubó, ha pedido "romper barreras de acceso" a la Formación Profesional (FP) para los colectivos más vulnerables en un discurso en catalán en Bruselas. Durante su intervención en el Consejo de la UE, la dirigente ha reivindicado la importancia de una FP "equitativa e inclusiva" para reforzar su papel "social" y el aprendizaje a lo largo de la vida de las personas. Con la declaración de este jueves, Niubó recupera el uso del catalán en una reunión ministerial dentro del Consejo de la UE. La última vez que ocurrió fue en septiembre de 2024, cuando el ministro de Industria y Turismo del Gobierno español, Jordi Hereu, intervino en catalán durante un consejo de Competitividad.

El Consejo de Educación y Cultura, que preside Catalunya este semestre, ha debatido sobre el papel de la FP para mejorar la competitividad europea

La consellera quiso trasladar a sus homólogos europeos que Catalunya "comparte la importancia de reforzar la formación profesional como motor de desarrollo", poniendo especial énfasis en la FP dual. Para Niubó, esta modalidad de aprendizaje "potencia la función formadora del tejido productivo, desde la gran empresa hasta la más pequeña", sin olvidar el sector público.

En este sentido, ha reivindicado que es necesario "fortalecer la conexión entre la FP, la empresa y el territorio a través de una colaboración estable entre centros, administraciones y agentes, con prospección que acelere la participación empresarial y fomentando también la movilidad con incentivos y capacitación empresarial".

Paralelamente, ha insistido en la idea de acercar la FP a todos los colectivos —subrayando a los más vulnerables— para ofrecer "itinerarios adaptados" y "consolidar la acreditación de competencias y la orientación de todas las etapas educativas".

Uso del catalán en el Consejo de la UE

Un año después de que el ministro Jordi Hereu empleara el catalán en una reunión dentro del Consejo de la UE, Niubó lo ha vuelto a recuperar. Antes de que Hereu lo utilizara, el último ministro español que hizo uso del catalán en una reunión ministerial comunitaria fue el entonces ministro de Industria, José Montilla, que en 2005 habló en catalán a raíz de los acuerdos que permitían el uso de lenguas cooficiales en las instituciones europeas.

Para poder utilizar las lenguas cooficiales en una reunión del Consejo, es necesario que la representación española, justo al inicio de un nuevo semestre político, envíe a la secretaría general de la institución una lista indicativa de los encuentros en los que tiene intención de emplear una lengua distinta del castellano.

Para concretar la petición, la propia representación española debe notificar a la secretaría general del Consejo con al menos siete semanas de antelación que el Estado tiene intención de utilizar una lengua cooficial —en este caso el catalán— en una intervención concreta. El objetivo de estos plazos es, esencialmente, garantizar la interpretación.

Una vez enviada la solicitud, el Consejo debe confirmar con al menos 14 días de margen la aceptación de la petición. En este sentido, las normas de las instituciones estipulan que los costes derivados de esta solicitud van a cargo del Estado miembro que la presenta, en este caso España.

Debate sobre FP

La intervención de la consellera Niubó se ha producido en el marco de un intercambio de opiniones en el Consejo de la UE sobre el papel de la educación y la formación profesional para mejorar la competitividad europea. Durante el debate, los distintos representantes políticos han abordado cuestiones como la falta de mano de obra y la necesidad de ajustar mejor las competencias a las necesidades del mercado laboral.

Del mismo modo que en anteriores reuniones ministeriales, la participación del Govern en este encuentro se debe a que Catalunya ostenta la representación de las comunidades autónomas en el Consejo de Educación y Cultura durante el segundo semestre de 2025. La intervención más reciente del Govern dentro del Consejo de la UE la llevó a cabo el conseller Òscar Ordeig, que representó a las comunidades autónomas en las reuniones de Agricultura y Pesca durante la primera mitad de 2025.