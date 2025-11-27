El CGPJ corrige al TSJC y reconoce a una magistrada la licencia por riesgo durante la lactancia natural

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rectificado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y ha reconocido a una magistrada destinada en Catalunya la licencia por riesgo durante la lactancia natural hasta que su hija cumpla los nueve meses de edad.

Según ha comunicado este martes el órgano de gobierno de los jueces, la niña está diagnosticada con PEG (pequeña para edad gestacional) y con recomendación pediátrica de lactancia materna exclusiva a demanda.

El Pleno del CGPJ ha estimado por unanimidad el recurso de alzada presentado por la magistrada contra el acuerdo de la presidencia del TSJC que le denegó esa licencia porque consideraba viables las medidas de adaptación del puesto de trabajo recomendadas por el Servicio de Prevención de Riesgos.

Concretamente, esas medidas eran la exclusión de guardias y trabajo nocturno, limitación de jornadas consecutivas a un máximo de cinco días, flexibilidad horaria y pausas para extracción de leche, exclusión del plan de sustituciones y uso de despacho privado y frigorífico para la conservación de la leche extraída, según precisa el Consejo en una nota informativa.

El TSJC entendió innecesaria la suspensión de funciones, pero el CGPJ ha considerado que esa negativa carecía de motivación individualizada suficiente y no ponderaba adecuadamente la situación médica específica de la menor, por lo que ha acordado estimar el recurso.