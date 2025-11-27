La llegada extraordinaria de 4 hm3 de agua a l'Albufera pone fin a las anoxias

La llegada -anunciada y esperada- de un aporte extraordinario de agua a l'Albufera ha puesto punto y final al episodio de anoxias, el aumento de la mortandad de los peces a causa de la falta de oxígeno en el agua, en el entorno del parque natural. Así lo confirman fuentes de la Conselleria de Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. El caudal proviene desde el embalse de Tous, a través de la Acequia Real del Júcar, dentro de los aportes pactados con el Ayuntamiento de València y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Estos aportes de agua están contemplados en el artículo 13.5 de la de la normativa del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar (RD 35/2023, de 24 de enero), con el objetivo de mejorar la calidad de las aguas del lago. Hace unas semanas, Medio Ambiente aseguró que llegarían hasta 4 hectómetros cúbicos en esta transferencia, que son los que finalmente se han transferido.

Como explican fuentes del departamento de Vicente Martínez Mus, este aporte hidrológico ha permitido que la situación haya "mejorado sensiblemente". Otro factor adicional es el meteorológico, ya que la caída de las temperaturas ha permitido que la temperatura del agua descienda hasta los 11 grados actuales -en verano hubo días en los que se superaron los 32 grados-, lo que, explican, contribuye también a reducir el riesgo de anoxia gracias al frío.

El fin al episodio de anoxias se anuncia después de realizar diversos muestreos y análisis en 473 puntos a lo largo de todo el humedal, sobre todo en las zonas identificadas como más problemáticas; estas son los canales próximos a El Palmar, como la carrera de la Reina o la Sequitosa, así como la zona sur del parque natural, donde se ha acumulado una mayor cantidad de lluvia durante los últimos meses. Cabe recordar que este factor complicó y retrasó la quema y recogida de la paja del arroz, el origen de esta problemática.

Efecto en cadena

La imposibilidad de retirar los rastrojos provoca su putrefacción y la muerte de peces por falta de oxígeno en el agua. Los llamados episodios de anoxia, una bajada de los niveles de oxígeno en el agua. De hecho, tal como ha venido informando Levante-EMV, a principios de octubre aparecieron centenares de peces muertos en las distintas acequias y canales del término municipal de Sueca. Los regantes han sido los encargados de alertar a las distintas administraciones tras observar que el número de lisas, lubinas y anguilas halladas sin vida durante esos días no dejaron de aumentar.

"Estamos en plena campaña del arroz, por lo que había mucha paja acumulada. Debido a las intensas lluvias no se pudo recoger y, por lo tanto, se ha terminado pudriendo al mojarse», señalaba entonces el presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca, José Pascual Fortea. Según los datos recogidos por la Agència Valenciana de Meteorologia, se registraron hasta 66 l/m² en tan sólo 35 minutos en la estación Tancat Estell, donde se acumularon 92 litros en menos de una hora.