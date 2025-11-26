Por el elevado número de quejas
La síndica de greuges convoca una cumbre institucional para encontrar "soluciones efectivas" para el sinhogarismo
El encuentro se celebrará el próximo 11 de diciembre en el Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona y reunirá a alcaldes, miembros del Govern y representantes del tercer sector
Más de 4 millones de personas han dormido alguna vez en la calle en España
Barcelona orientará a las personas sin techo a encontrar habitaciones realquiladas
La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha decidido convocar una cumbre el próximo 11 de diciembre para que varias instituciones aborden conjuntamente la problemática del sinhogarismo. El objetivo es encontrar "soluciones efectivas" a la problemática y mejorar la coordinación entre las administraciones.
En concreto, según reza el comunicado de la entidad, la cumbre pretende que las instituciones logren "compartir un diagnóstico conjunto a partir de los datos más recientes sobre este fenómeno" y "formalizar un compromiso colectivo para definir y desplegar actuaciones a escala local, regional y metropolitana". El encuentro también busca "constituir grupos de trabajo con representantes de las diferentes administraciones que, bajo la dirección del Síndic de Greuges, elaboren en un corto plazo las bases del acuerdo propuesto por la síndica".
La cumbre, que se celebrará en el Recinte Modernista de Sant Pau, tiene previsto reunir a miembros del Govern de la Generalitat, a alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana de Barcelona y también a representantes de la Taula del Tercer Sector. La intención del Síndic es que la cumbre sirva de precedente para que el modelo pueda exportarse a más ciudades catalanas en el futuro.
Aumento de la vulnerabilidad
El comunicado del Síndic asegura que esta reunión es necesaria porque se ha constatado a través de las quejas recibidas "el aumento de la extrema situación de vulnerabilidad de las personas que viven en la calle". Las denuncias en manos del Síndic también permiten detectar "la preocupación y la incomodidad de la ciudadanía ante la transformación del espacio urbano" y "la dificultad de obtener respuestas efectivas de las administraciones para combatir el fenómeno", asegura el comunicado.
"El sinhogarismo es una problemática cada vez más presente en nuestras ciudades, y necesitamos hacer un esfuerzo conjunto para darle respuesta", ha asegurado Giménez-Salinas.
- Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
- Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
- Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
- Vuelve la ola de frío a Barcelona y resto de Catalunya: quedan días
- Ramón Vallés, piloto de Líneas Aéreas: 'Cuando aterrizo en Barcelona me encanta comunicar al pasaje nuestro skyline: la Sagrada Familia, el Tibidabo, Montserrat…
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
- Catalunya recupera 300 recetas de cocina en vías de extinción, con la ayuda de decenas de abuelas cocineras
- Rebelión en los institutos-escuela catalanes contra la orden de hacer clase todas las tardes