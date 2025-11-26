La síndica de greuges convoca una cumbre institucional para encontrar "soluciones efectivas" para el sinhogarismo

La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha decidido convocar una cumbre el próximo 11 de diciembre para que varias instituciones aborden conjuntamente la problemática del sinhogarismo. El objetivo es encontrar "soluciones efectivas" a la problemática y mejorar la coordinación entre las administraciones.

En concreto, según reza el comunicado de la entidad, la cumbre pretende que las instituciones logren "compartir un diagnóstico conjunto a partir de los datos más recientes sobre este fenómeno" y "formalizar un compromiso colectivo para definir y desplegar actuaciones a escala local, regional y metropolitana". El encuentro también busca "constituir grupos de trabajo con representantes de las diferentes administraciones que, bajo la dirección del Síndic de Greuges, elaboren en un corto plazo las bases del acuerdo propuesto por la síndica".

La cumbre, que se celebrará en el Recinte Modernista de Sant Pau, tiene previsto reunir a miembros del Govern de la Generalitat, a alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana de Barcelona y también a representantes de la Taula del Tercer Sector. La intención del Síndic es que la cumbre sirva de precedente para que el modelo pueda exportarse a más ciudades catalanas en el futuro.

Aumento de la vulnerabilidad

El comunicado del Síndic asegura que esta reunión es necesaria porque se ha constatado a través de las quejas recibidas "el aumento de la extrema situación de vulnerabilidad de las personas que viven en la calle". Las denuncias en manos del Síndic también permiten detectar "la preocupación y la incomodidad de la ciudadanía ante la transformación del espacio urbano" y "la dificultad de obtener respuestas efectivas de las administraciones para combatir el fenómeno", asegura el comunicado.

"El sinhogarismo es una problemática cada vez más presente en nuestras ciudades, y necesitamos hacer un esfuerzo conjunto para darle respuesta", ha asegurado Giménez-Salinas.