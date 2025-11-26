Una persona muere en España cada 18 minutos en lista de espera de dependencia

Una persona muere en España cada 18 minutos en lista de espera de la dependencia. Así se desprende del último informe del Observatorio estatal para la dependencia, elaborada por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que recoge que 27.217 personas han fallecido este 2025 mientras esperaban acceder a estos servicios sociales.

El documento detalla que 14.817 de estas personas fallecidas estaban pendientes de resolución de grado de dependencia y 12.400 aún no habían podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.

A fecha 31 de octubre, el informe refleja que había en España 1.750.070 personas en situación de dependencia reconocida (113.313 más que en 2024) y otras 120.698 (7.181 menos que en 2024) pendientes de valoración. Así, subraya que el 3,5% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

De todas las personas beneficiarias de prestación o servicio, casi dos tercios, el 62% son mujeres. Tres de cada cuatro personas dependientes reconocidas tienen más de 65 años y las mayores de 80 son el 53% del total.

De la misma manera, expone que durante 2025 el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha aumentado en 12.153 personas. A finales de octubre de 2025, 154.619 personas se encuentran en el limbo de la dependencia, el 8,8% de las personas con derecho.

Según el informe, el tiempo medio de tramitación de un expediente el informe revela que es de 350 días (16 días más que en 2024), aunque en tres comunidades se tarda en torno a 500 días (Murcia, Andalucía y Canarias). También subraya que cinco territorios están por debajo de los seis meses que establece la ley como plazo para esta tramitación: Castilla La Mancha, Aragón, País Vasco, Castilla y León y Ceuta.

Respecto a las prestaciones económicas por cuidados familiares, estas tienen un importe medio mensual de 264 euros (percibidas actualmente por 716.212 personas, el 44%). Por grados, estas cuantías son, de promedio: 171 euro/mes para los Grado I; 278 euro/mes para los Grado II y 385 euro/mes para los Grado III, con importantes diferencias entre territorios.

Un asunto de estado

Durante su comparecencia en la comisión de Derechos Sociales de la Cámara Baja, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, ha pedido plantear el tema de la dependencia como una "urgencia social y un asunto de Estado".

Aunque ha afirmado que las personas en situación de dependencia "afortunadamente tienen hoy un nivel de atención muy superior al que tenían antes de la publicación de la ley en el 2006", también ha destacado que "todavía, lamentablemente, queda muchísimo camino por recorrer".

En este sentido, ha explicado que el principal problema es que a la ley le falta "implicación "de los poderes públicos para alcanzar "la financiación suficiente para que las personas en situación de dependencia tengan la atención que se pueda considerar básica y digna".

"La ley dice que en 180 días tiene que darse la prestación, no podemos tener más de 350 días, casi un año para dar respuesta a personas que van a fallecer sin tener la prestación o servicio a la que tienen derecho", ha subrayado.

Ramírez ha hecho una serie de recomendaciones, entre las que ha destacado un aumento de al menos en 1.000 millones de euros para dependencia en los próximos Presupuestos Generales del Estado; una reforma "urgente" de las normativas actuales de las residencias; invertir en innovación tecnológica; y promover la figura del asistente personal.

También ha instado a los grupos parlamentarios a aprobar una moción para exigir al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que apruebe un plan de estadísticas de servicios sociales en el marco del Plan Estadístico Nacional "que unifique y dé calidad y rigor y publique toda la información relativa a servicios sociales".

Según se desprende del informe, la asociación denuncia que el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha dejado de cumplir el punto 5 del Pacto de Estado por el Sistema de Atención a la Dependencia referido a la transparencia, "no facilitando datos o manipulándolos para evidenciar la falta de financiación y el compromiso con los objetivos del plan de choque". "Es preciso saber cuántas solicitudes están sin grabar y cuántas revisiones están pendientes", expone.

Acuerdos autonómicos

Igualmente, se ha referido al Consejo Territorial de la Dependencia y ha señalado que si las comunidades autónomas no llegan a acuerdos "es imposible avanzar en un sistema de atención a dependencia que está generando muchísimo sufrimiento a personas muy vulnerables".

Además, ha solicitado a las autonomías a que sean "mucho más transparentes en la presentación de la fiscalización de sus cuentas. Según ha relatado, algunas ponen en los conceptos gastos que se tendrían que valorar si son del sistema de atención a la dependencia o de otros servicios de servicios sociales.

Ramírez también ha trasladado su "preocupación" por la desigualdad territorial y ha añadido que hay tres comunidades autónomas (Canarias, Cataluña y Murcia) que tienen un "problema endémico" del propio desarrollo del sistema. No obstante, ha admitido que "si no hay dinero, es normal que se produzcan" estas desigualdades.