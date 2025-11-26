Catalunya ensaya en Vic y Gurb alertas rápidas a los vecinos ante inundaciones

En una escuela de Vic, un grupo de estudiantes de secundaria debate qué hacer ante una lluvia torrencial: ¿es mejor cruzar la riera o esperar a que baje el agua? La discusión forma parte de un juego de mesa, pero en el fondo, es una manera de interiorizar cómo reaccionar ante una riada. En el tablero, que tiene el aspecto de una isla imaginaria, cada decisión puede llevarlos a sobrevivir o a un final catastrófico. La actividad se enmarca en una iniciativa europea que convierte a Vic y Gurb (Osona) en un laboratorio mediterráneo para preparar a la población ante el riesgo de inundación.

Los avances del proyecto LocAll4Flood se han presentado en Barcelona en el marco de unas jornadas del CREAF y MedCities

El proyecto, impulsado por el Centro Tecnológico BETA de la Universitat de Vic, busca que la ciudadanía entienda mejor qué ocurre cuando el agua se desborda. "En las zonas mediterráneas estamos viendo cada vez más inundaciones súbitas, más frecuentes e intensas, alimentadas por el cambio climático", detalla Maria Soria, investigadora del centro. En muchos casos, las cuencas son pequeñas, con rieras que permanecen secas la mayor parte del año: "Esta situación provoca que la percepción del riesgo sea muy baja, pero cuando llueve fuerte la crecida de ríos y arroyos puede ser desastrosa".

El juego de mesa ideado para ser consciente del riesgo de riada. / Universitat de Vic

El juego de mesa, disponible en versión descargable, incluye cinco minijuegos ambientados en una isla imaginaria. Los participantes deben investigar qué falló durante una inundación y cómo prevenirla en el futuro. Para el público joven y adulto, es una forma sencilla de entender que vivir cerca de una riera implica "asumir un riesgo" que no siempre se ve. "Nos gustaría que este tipo de materiales se integraran en el currículo escolar en toda la región mediterránea", señala la investigadora.

El juego de la isla imaginaria y también una actividad interactiva se diseñaron después de haber realizado más de 400 encuestas a vecinos y trabajadores de la zona para conocer su percepción del riesgo.

A partir de las respuestas, se impulsaron talleres, charlas y recursos para escuelas y familias (imanes con consejos de seguridad, folletos, carteles, el juego de mesa y otro online). "Queremos que la gente aprenda de manera práctica qué hacer y qué no hacer en caso de emergencia", resume Soria.

Una sesión de trabajo en Osona. / Universitat de Vic

Sur de Europa

El trabajo de Vic y Gurb forma parte del proyecto LocAll4Flood que incluye a nueve cuencas piloto, repartidas entre Italia, Malta, Bulgaria, Grecia y España (Valencia, Islas Baleares además de Vic y Gurb). La iniciativa abarca tres ámbitos: adaptación, un sistema tecnológico de alertas rápidas y mitigación.

La vertiente de adaptación se centra sobre todo en las comentadas actividades para que la población sea más consciente de que vive en una zona inundable.

En base a los datos de los sensores y a las llamadas al 112, Protecció Civil lanza alertas rápidas a los vecinos

En cuanto las alertas rápidas, que permiten advertir a la gente de forma anticipada, en Vic y Gurb se han instalado sensores en los torrentes de Sant Jaume y L'Esperança, y en un tramo del río Mèder, todos dentro de la cuenca del Gurri y del Ter. Estos dispositivos ya se han incluido en un nuevo sistema de avisos tempranos que integra datos meteorológicos, información hidrológica de la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) e incluso palabras clave recogidas por las llamadas de emergencia al 112.

"Con esa información, el sistema modeliza el nivel de riesgo y activa distintos mecanismos para que los vecinos activen medidas de seguridad", detalla Soria para explicar que en base a los datos de los sensores y a las llamadas al 112, Protecció Civil lanza alertas rápidas a los vecinos de estos municipios para informarles de que hay peligro meteorológico. Estos avisos han pasado de la teoría a la práctica y ya se están aplicando.

Riesgo de inundación en Gurb. / ACA

Medidas naturales

Pero además de la adaptación ciudadana y los avisos, el programa propone, en el ámbito de la mitigación, mejorar la gestión del riesgo de inundación a través de soluciones basadas en la naturaleza. En Osona, se ha elaborado un catálogo de medidas naturales que podrían reducir el riesgo, como la restauración de márgenes fluviales, balsas de laminación o la creación de zonas verdes que absorban parte del caudal en episodios extremos.

Durante esta semana, coincidiendo con el Día del Mediterráneo (el viernes 28 de noviembre) y con el aniversario del Proceso de Barcelona (uno de los puntos de partida de la cooperación euromediterránea), estas experiencias locales se han presentado a otros países europeos, en un encuentro que ha reunido en la capital catalana durante el miércoles y el jueves a más de 130 expertos, técnicos y responsables políticos para debatir cómo la región mediterránea ha de adaptarse a los impactos del cambio climático.

La cita, organizada por el CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales) y MedCities, ha mostrado los avances de este proyecto (LocAll4Flood), pero también de otros planes de actuación como Wetland4Change o MedSeaRise, todos ellos centrados en mitigar las riadas y restaurar ecosistemas costeros y fluviales.

Una zona húmeda creada en Australia para reducir el riesgo de inundación. / Habitat Creations Management

El Mediterráneo se calienta un 20% más rápido que la media mundial, y las consecuencias de este escenario son cada vez más visibles. La dana de Valencia, la ola de incendios del verano en la Península y las recientes riadas del Montsià son algunos ejemplos.

Ante esa realidad, el enfoque europeo apuesta por la colaboración y el conocimiento compartido: "Hablamos de un problema común que requiere soluciones coordinadas que pasan por restaurar humedales hasta diseñar sistemas de avisos y educar a la población". Lo que se ha probado en Vic y Gurb, defienden los científicos, es un primer paso del nuevo modelo que se debe abrir paso por todos los países mediterráneos para que el conocimiento y la preparación puedan servir como defensa ante los riesgos que acarrea la crisis climática.