En Italia

Oculta tres años el cadáver de su madre para cobrar su pensión: fue descubierto cuando intentaba renovar el DNI disfrazado de ella

El hombre de 57 años y enfermero de profesión acudió al ayuntamiento de la localidad vestido de mujer, maquillado, con las uñas pintadas, collar de perlas y pendientes en las orejas, asegurando ser Graziella Dall'Oglio

Oculta tres años el cadáver de su madre para cobrar su pensión: fue descubierto cuando intentaba renovar el DNI disfrazado de ella / Redes sociales

EFE

EFE

Un italiano fue descubierto disfrazado de su propia madre fallecida, con peluca, maquillaje y uñas pintadas, cuando intentaba renovar su carné de identidad para seguir cobrando su pensión, mientras ocultaba su cadáver momificado en casa.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua (norte), el pasado 11 de noviembre, aunque han trascendido ahora a los medios locales.

Aquel día un hombre de 57 años y enfermero de profesión acudió al ayuntamiento de la localidad vestido de mujer, maquillado, con las uñas pintadas, collar de perlas y pendientes en las orejas, asegurando ser Graziella Dall'Oglio y pidiendo renovar su carné de identidad.

Sospechas del ayuntamiento

Ante la escena, los funcionarios municipales desconfiaron y llamaron a la policía, que constató que no solo se trataba de un hombre sino que era el hijo de la mujer que estaba interpretando.

Acto seguido, los agentes se personaron en su casa y encontraron el cadáver de la madre, que había ocultado durante tres años presuntamente para seguir cobrando su pensión, según las misma fuentes.

El periódico 'Il Corriere della Sera' ha publicado este lunes la fotografía de carné que el hombre se hizo vestido supuestamente de su madre para tratar de seguir cobrando su pensión.

Los agentes denunciaron al presunto impostor por los delitos de ocultación de cadáver, sustitución de persona, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental.

