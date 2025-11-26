¿Tus hijos no paran de decir "six seven"? Este es el origen y significado del meme viral que ha roto internet

Una nueva expresión de moda prende entre niños, adolescentes y jóvenes adultos (aunque a estos últimos les pueda provocar más 'cringe' que otra cosa). La expresión "6-7" o "six seven" —importada de Estados Unidos y que suele ir acompañada de un subir y bajar de manos, como quien duda o sopesa una respuesta— se ha convertido en un fenómeno de masas ante el desconcierto de todo aquel que tenga más de 20 años. ¿Qué significa? ¿Cuándo se aplica? Pues quizá esa sea la verdadera gracia de la broma: o no quiere decir nada o su sentido es tan absurdo como escurridizo. Sin embargo, tal ha sido su viralización que ya ha sido nombrada palabra (o expresión) del año por dictionary.com y medios como el New York Times, The Times o The Guardian han diseccionado el fenómeno.

Nadie conoce con total certeza cuál es el origen ni el significado de la expresión, aunque la explicación más probable se le atribuye a la canción de un rapero y a un jugador de baloncesto estadounidense. En diciembre de 2024, el rapero norteamericano Skrilla lanzó un tema bajo el título 'Doot Doot (6 7)'. Dos semanas después, el jugador de baloncesto del 'high school' americano Taylen Kinney fue preguntado en un TikTok de Overtime Elite —una liga de baloncesto para jóvenes— acerca de la bebida de Starbucks que estaba tomando, instándole a ponerle una nota. Su respuesta (detonante de la moda que perdura hasta casi un año después) fue "six seven" (seis siete), haciendo un movimiento con sus manos para indicar la duda entre ambos números. La reacción de Kinney causó furor en las redes de Overtime Elite y, desde entonces, empezó a introducir la expresión siempre que aparecía ante las cámaras. En menos de un mes, aquella broma sin sentido se convirtió en un fenómeno viral.

El "six seven" caló muy hondo en los niños estadounidenses, llegando al punto en que se viralizaron decenas de vídeos –la mayoría en partidos de baloncesto– en los que se veían mareas de críos celebrando el "6-7" como si de una canasta ganadora se tratara.

A menudo, sin embargo, también se atribuye el origen de la broma a un vídeo titulado 'Six seven kid', en el que aparece un adolescente —nuevamente en un partido de baloncesto— que mira a la cámara y hace la broma. En realidad, el vídeo se publicó tres meses después de la canción de Skrilla y la viralización de Tyler Kinney, en marzo de 2025. Sin embargo, este vídeo viral —que acumula casi seis millones de visitas en YouTube— fue el encargado de que el meme terminara por explosionar: con él, el gesto dejó de ser una referencia del mundo del baloncesto y se coronó fenómeno mundial.

Si hay un colectivo en el que ha impactado el meme, ese es el profesorado, ya que el "six seven" ha prendido en las aulas no sin cierto desconcierto adulto. En respuesta a ello, hay docentes que han integrado la broma en sus clases, para tratar de crear un buen ambiente. Otros, sin embargo –así como escuelas e institutos–, han llegado a prohibir el uso de la expresión al considerar que generaba demasiadas interrupciones en clase.

Sobra decir que el "six seven" se ha extendido aquí con la misma rapidez que ya lo había hecho en Estados Unidos y está llegando a todas las escuelas y hogares, dejando a su paso un rastro de carcajadas entre los más pequeños y de confusión entre los más mayores. Ni siquiera el 'streamer' Illojuan, uno de los mayores referentes para los chicos de la generación alpha, ha sido capaz de entender la broma y así lo ha mostrado en uno de sus directos:

El futbolista del Atlético de Madrid Antoine Griezmann también se ha sumado a la moda del "six seven" al celebrar este mes dos de sus goles utilizando el famoso gesto. En una entrevista después del partido, el delantero francés explicó el motivo de su celebración: "Mi hijo está en un colegio en el que solo hablan de eso y en casa se pasa el día diciendo 'six seven'". Incluso la leyenda del baloncesto Shakille O'Neal reacciona en un TikTok al de momento omnipresente "six seven".